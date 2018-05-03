Ситуация с паводком в Кирове
На сегодняшний день резких подъемов воды не наблюдается - на 3-е мая уровень составил +282 см от нулевого поста, что не превышает норму и не вызывает опасений, но затопления ожидаются уже к началу следующей недели.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«До домов большая вода пока не дошла. Самые низкие участки - в поселке Широковском начнет затапливать, когда вода поднимется до уровня +360 сантиметра, но свою работу стационарные выносные устройства оповещения начали уже сейчас».
Стационарные выносные устройства установлены в микрорайонах Дымково, Вересники, Красная Звезда. При этом всю необходимую информацию, включая правила безопасности, адреса и телефоны экстренных служб можно найти на информационных щитах во всех подтопляемых территориях.
Добавим, что в преддверии половодья в 2018 году в Кирове отремонтировано и восстановлено более 2000 квадратных метров наплавных тротуаров.
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