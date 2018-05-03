Ситуация с паводком в Кирове

Поделиться новостью:

Вода в Вятке поднялась до отметки +282 см от уровня нулевого поста. А это значит, что в Кирове начала работать система оповещения об уровне половодья. Теперь информацию о том насколько поднялась река, кировчанам будут сообщать несколько раз в сутки.На сегодняшний день резких подъемов воды не наблюдается - на 3-е мая уровень составил +282 см от нулевого поста, что не превышает норму и не вызывает опасений, но затопления ожидаются уже к началу следующей недели.Стационарные выносные устройства установлены в микрорайонах Дымково, Вересники, Красная Звезда. При этом всю необходимую информацию, включая правила безопасности, адреса и телефоны экстренных служб можно найти на информационных щитах во всех подтопляемых территориях.Добавим, что в преддверии половодья в 2018 году в Кирове отремонтировано и восстановлено более 2000 квадратных метров наплавных тротуаров.