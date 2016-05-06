В Кирове состоялись публичные слушания по бюджету 2017
В основу исполнения бюджета были заложены и реализованы те задачи, которые были определены как в бюджетном послании и указами Президента России, так и посланиями и поручениями главы региона. Также на результаты исполнения областного бюджета отразились итоги по социально-экономическому развитию Кировской области.
АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По ряду социально-экономических показателей можно констатировать позитивные изменения. Хорошие результаты показывает пищевая, химическая, оборонная промышленность. Высокие темпы наблюдаются в производстве электрооборудования автотранспортных средств».
Как и в предыдущие годы, бюджет имел социальную направленность: 63% расходов, или 29 млрд. рублей составили расходы на образование, здравоохранение, социальную сферу, культуру, спорт.
ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В целом доходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 46,6 млрд. рублей или 100, 4% от плановых показателей, которые были предусмотрены законом о бюджете. Расходы были профинансированы в объеме 45,9 млрд. рублей или 98, 3% к уточненному плану. По итогам года сложился профицит областного бюджета в сумме 673, 8 млн. рублей».
В отчетном году правительству региона удалось сохранить положительную динамику поступления собственных доходов и решить целый ряд задач. Выполнить все обязательства перед населением, обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, провести ее индексацию. Также проведена реструктуризация бюджетных кредитов и были обеспечены погашения просроченной кредиторской задолженности областного бюджета.
ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Главная задача, которая была поставлена на 17 год это не наращивание объема государственного долга. В целом эту задачу нам удалось решить и на конец 17 года государственный долг составил 26,1 млрд. рублей. Необходимо отметить, что долговая нагрузка региона снизилась на 4% и составила 90,7 % к фактическому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2017 год».
После публичных слушаний законопроект будет передан в Законодательное собрание области.
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