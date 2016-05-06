ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

04 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.2012
EURO: 75.6392
Погода в городе Кирове:
вечером:  +2...+4°C
ночью:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове состоялись публичные слушания по бюджету 2017

Сегодня, 10:11 | Просмотров: 98 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В правительстве региона прошли публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета на 2017 год. Результаты по главному финансовому документу подтвердили эффективность работы правительства и органов исполнительной власти.

В основу исполнения бюджета были заложены и реализованы те задачи, которые были определены как в бюджетном послании и указами Президента России, так и посланиями и поручениями главы региона. Также на результаты исполнения областного бюджета отразились итоги по социально-экономическому развитию Кировской области.

В Кирове состоялись публичные слушания по бюджету 2017АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По ряду социально-экономических показателей можно констатировать позитивные изменения. Хорошие результаты показывает пищевая, химическая, оборонная промышленность. Высокие темпы наблюдаются в производстве электрооборудования автотранспортных средств».
 
Как и в предыдущие годы, бюджет имел социальную направленность: 63% расходов, или 29 млрд. рублей составили расходы на образование, здравоохранение, социальную сферу, культуру, спорт.

В Кирове состоялись публичные слушания по бюджету 2017ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В целом доходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 46,6 млрд. рублей или 100, 4% от плановых показателей, которые были предусмотрены законом о бюджете. Расходы были профинансированы в объеме 45,9 млрд. рублей или 98, 3% к уточненному плану. По итогам года сложился профицит областного бюджета в сумме 673, 8 млн. рублей».

В отчетном году правительству региона удалось сохранить положительную динамику поступления собственных доходов и решить целый ряд задач. Выполнить все обязательства перед населением, обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, провести ее индексацию. Также проведена реструктуризация бюджетных кредитов и были обеспечены погашения просроченной кредиторской задолженности областного бюджета.

ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Главная задача, которая была поставлена на 17 год это не наращивание объема государственного долга. В целом эту задачу нам удалось решить и на конец 17 года государственный долг составил 26,1 млрд. рублей. Необходимо отметить, что долговая нагрузка региона снизилась на 4% и составила 90,7 % к фактическому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2017 год».

После публичных слушаний законопроект будет передан в Законодательное собрание области.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

Кировская область получит федеральную субсидию на создание двух "кванториумов" для детей.

16:17 04.05.2018


Кировская область получит федеральную субсидию на создание двух "кванториумов" для детей.

28-летнего кировчанина за мошенничество приговорили к 1,6 году исправительных работ.

16:14 04.05.2018


28-летнего кировчанина за мошенничество приговорили к 1,6 году исправительных работ.

В Кировской области более 4 тысяч жителей получили «Карты милосердия».

14:57 04.05.2018


В Кировской области более 4 тысяч жителей получили «Карты милосердия».

В Лянгасово убрали стихийную свалку в припарковой зоне.

14:51 04.05.2018


В Лянгасово убрали стихийную свалку в припарковой зоне.

6 мая в Кирове часть улиц будет перекрыта для проведения соревнований.

14:37 04.05.2018


6 мая в Кирове часть улиц будет перекрыта для проведения соревнований.

Кировские спортсменки - лучшие в кикбоксинге и рукопашном бое.

14:23 04.05.2018


Кировские спортсменки - лучшие в кикбоксинге и рукопашном бое.

61-летняя жительница Омутнинского района стала жертвой "брокеров"-мошеннников.

13:57 04.05.2018


61-летняя жительница Омутнинского района стала жертвой "брокеров"-мошеннников.

Все новости

Вести. Кировская область

От клещей уже пострадали 130 жителей региона

11:44 04.05.2018


От клещей уже пострадали 130 жителей региона

В городе начались праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая

11:40 04.05.2018


В городе начались праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая

В Кирове состоялись публичные слушания по бюджету 2017

10:11 04.05.2018


В Кирове состоялись публичные слушания по бюджету 2017

Продолжительные выходные не обошлись без серьезных происшествий

10:10 04.05.2018


Продолжительные выходные не обошлись без серьезных происшествий

Матч звезд «Олимпии» прошел в Кирово-Чепецке

10:02 04.05.2018


Матч звезд «Олимпии» прошел в Кирово-Чепецке

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Публичные слушания об исполнении областного бюджета

06.05.2016


Публичные слушания об исполнении областного бюджета

Публичные слушания

05.04.2013


Публичные слушания

В Кирове прошли публичные слушания по бюджету региона на следующий год

10.10.2017


В Кирове прошли публичные слушания по бюджету региона на следующий год

Собственные доходы областного бюджета - более 13 миллиардов

10.07.2017


Собственные доходы областного бюджета - более 13 миллиардов

В режиме жесткой экономии Кировской области предстоит жить весь 2015 год.

30.10.2014


В режиме жесткой экономии Кировской области предстоит жить весь 2015 год.

Депутаты ОЗС в первом чтении приняли проект бюджета

27.10.2017


Депутаты ОЗС в первом чтении приняли проект бюджета

Популярные новости

Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

25.04.2018


Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

27.04.2018


В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

24.04.2018


В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

27.04.2018


Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

Ситуация на дорогах города Кирова остается сложной

24.04.2018


Ситуация на дорогах города Кирова остается сложной

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх