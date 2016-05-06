В Кирове состоялись публичные слушания по бюджету 2017

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В правительстве региона прошли публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета на 2017 год. Результаты по главному финансовому документу подтвердили эффективность работы правительства и органов исполнительной власти.В основу исполнения бюджета были заложены и реализованы те задачи, которые были определены как в бюджетном послании и указами Президента России, так и посланиями и поручениями главы региона. Также на результаты исполнения областного бюджета отразились итоги по социально-экономическому развитию Кировской области.Как и в предыдущие годы, бюджет имел социальную направленность: 63% расходов, или 29 млрд. рублей составили расходы на образование, здравоохранение, социальную сферу, культуру, спорт.В отчетном году правительству региона удалось сохранить положительную динамику поступления собственных доходов и решить целый ряд задач. Выполнить все обязательства перед населением, обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, провести ее индексацию. Также проведена реструктуризация бюджетных кредитов и были обеспечены погашения просроченной кредиторской задолженности областного бюджета.После публичных слушаний законопроект будет передан в Законодательное собрание области.