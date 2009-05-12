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По Нововятску проехали поющие автобусы. Сегодня, в рамках ежегодной акции, посвященной Дню Победы, творческие коллективы совета ветеранов и ДК Россия вновь выступили для пассажиров общественного транспорта.Клен Кудрявый, Катюша, марш прощания славянки и много других мотивов военных лет сегодня слушали жители Нововятска на остановках и в автобусах городских маршрутов.От мала и до велика пассажиры встречали музыкантов овациями. Все ощущали приближение самого радостного и одновременно самого грустного праздника.Поющий автобус, акция, в первую очередь патриотическая и агитационная. Впервые она была проведена в 2015 году к 70летию победы в Великой отечественной войне.С особой радостью ансамбли в автобусе встречали взрослые кировчане. Они уже давно все знают о войне и о победе. У некоторых, от переполнявших эмоций даже не находилось слов.Увидеть, услышать и спеть вместе с артистами, пассажиры нововятских автобусов могли всю первую половину дня до обеда. Организаторам нравится такой теплый прием среди пассажиров и атмосфера поющих автобусов. Сомнений не остается — акция встретит и следующий юбилей праздника.