По Нововятску проехали поющие автобусы
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ ДК РОССИЯ:
«Ансамбль гармонистов «Оказия» и хор ветеранов «Раздолье» делятся на небольшие спецбригады, агитбригады по 10 человек и при договоренности с администрацией города с перевозчиками, по маршруту движения автобусов номер 46, 87, организуют импровизационные концерты для исполнения песен военных лет. Которые известны каждому, наверное, от мала до велика».
От мала и до велика пассажиры встречали музыкантов овациями. Все ощущали приближение самого радостного и одновременно самого грустного праздника.
Поющий автобус, акция, в первую очередь патриотическая и агитационная. Впервые она была проведена в 2015 году к 70летию победы в Великой отечественной войне.
ВЛАДИМИР ШИХОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОВЯТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:
«Они нужны как для воспитания молодежи, гражданско-патриотического воспитания. Чтобы они знали, как досталась эта великая победа, что такое война, чтобы не было и не повторилось этого больше никогда. Чтобы они знали нашу историю».
С особой радостью ансамбли в автобусе встречали взрослые кировчане. Они уже давно все знают о войне и о победе. У некоторых, от переполнявших эмоций даже не находилось слов.
- Ну, наверно, ко дню Победы готовимся.
- А как вам такая акция, когда заходят и поют песни военных лет?
- Очень хорошо, молодцы, правильно придумали.
- Никто не забывает про этот праздник. Я думаю, что можно каждый год это проводить.
- Мы едем с танцев, в школу и нам очень нравится позитив такой.
- А знаете, что за песни поют?
- Ага военные!
- Посвященные 9му маю.
- А знакомых песен много услышали?
- Да. Ну мы только сели, но пару песен услышали уже.
Увидеть, услышать и спеть вместе с артистами, пассажиры нововятских автобусов могли всю первую половину дня до обеда. Организаторам нравится такой теплый прием среди пассажиров и атмосфера поющих автобусов. Сомнений не остается — акция встретит и следующий юбилей праздника.
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