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Новости / Общество

В Кильмезском районе семью принудительно выселили из ветхого дома.

Вчера, 18:48 | Просмотров: 128 | Версия для печати
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Исполнительный документ о выселении жильцов из аварийного дома находился на исполнении в отделе судебных приставов.
 
Их старый дом был признан аварийным. В ветхом жилье даже провалилась крыша.
 
Администрация Кильмезского городского поселения предоставила проживавшим в нем супругам недавно выстроенный дом. Однако хозяин старого жилья категорически отказывался от переезда и не никак поддавался на уговоры.
 
Только после долгой беседы с судебным приставом-исполнителем супруги наконец договорились и согласились на переезд в новый, недавно выстроенный теплый и уютный дом.


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