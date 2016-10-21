В Кильмезском районе семью принудительно выселили из ветхого дома.

Поделиться новостью:

Исполнительный документ о выселении жильцов из аварийного дома находился на исполнении в отделе судебных приставов.

Их старый дом был признан аварийным. В ветхом жилье даже провалилась крыша.

Администрация Кильмезского городского поселения предоставила проживавшим в нем супругам недавно выстроенный дом. Однако хозяин старого жилья категорически отказывался от переезда и не никак поддавался на уговоры.

Только после долгой беседы с судебным приставом-исполнителем супруги наконец договорились и согласились на переезд в новый, недавно выстроенный теплый и уютный дом.