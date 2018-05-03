В Кирове Вятка за сутки поднялась на 31 см

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Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Кирова, уровень воды в Вятке сегодня достиг отметки + 313 см от нулевого поста, прибавив за последние сутки 31 см. С 2010 года это самый низкий уровень воды на аналогичную дату (4 мая).По прогнозам, 5 мая уровень воды в Вятке в районе г. Кирова составит 333 см, 6 мая - 355 см.Напомним, что на самые низкие участки между домами (это территории в поселке Широковском) вода придет при уровне +360 см от нулевого поста.Со вчерашнего дня в микрорайонах Дымково, Вересники, Красная Звезда и КМДК работают аудиосистемы оповещения (стационарные выносные устройства): с 9.30 до 10.30 и в 17.50 по ним передается информация об уровне подъёма воды за сутки, общем уровне воды и ожидаемых значениях на ближайшие сутки.Кроме того, в этих районах, а также посёлках Широковском и Симоновском работает мобильная система оповещения. Спасатели управления гражданской защиты на специально оснащённом автомобиле объезжают все улицы, сообщая данные о развитии половодья.