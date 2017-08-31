ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

04 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.2012
EURO: 75.6392
Погода в городе Кирове:
вечером:  +2...+4°C
ночью:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

6 мая в Кирове часть улиц будет перекрыта для проведения соревнований.

Сегодня, 14:37 | Просмотров: 81 | Версия для печати
Поделиться новостью:
6 мая в 9.50 в Кирове стартует беговой полумарафон «Вятские Холмы».
 
В 10 часов на дистанцию отправятся первые участники: малыши от 4 до 7 лет преодолеют 300 метров. Далее будет дан старт забегу для детей от 8 до 11 лет на 600 метров, ребята от 12 лет и старше пробегут 3 км.
 
Самые подготовленные и выносливые отправятся в забеги на 10 и 21 километров.
 
Маршрут соревнований будет проходить по Октябрьскому проспекту. Старт и финиш организованы на Театральной площади. На период проведения мероприятий будут введены временные ограничения для движения транспорта.
 
С 23.00 5 мая до 14.30 6 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по Октябрьскому проспекту на участке от ул. Маклина до ул. Профсоюзной.
 
6 мая с 7.00 до 14.30 будет перекрыта проезжая часть следующих участков улиц:
 
- ул. Карла Либкнехта на участке от ул. Преображенской до ул.Спасской;
- ул. Московская от ул. Карла Маркса до ул.Дерендяева.
С 9.30 до 14.30 будет прекращено движение на участках 13 улиц:
- по ул. Московской от ул. Дерендяева до ул. Горького;
- по ул. Преображенской от ул. Дерендяева до ул.Захватаева;
- по Октябрьскому проспекту от ул. Воровского до ул. Профсоюзной;
- по ул. Дерендяева от ул. Преображенской до ул.Спасской;
- по ул. Маклина от ул. Горького до ул. Дерендяева;
- по ул. Молодой Гвардии от переулка Стального до ул. Дерендяева;
- по ул. Герцена от ул. Горького до Октябрьского проспекта;
- по ул. Спасской от ул. Дерендяева до Октябрьского проспекта;
- по ул. Пятницкой от ул. Захватаева до Октябрьского проспекта;
- по ул. Труда от ул. Захватаева до ул. Дерендяева;
- по ул. Мопра от ул. Захватаева до Октябрьского проспекта;
- по ул. Розы Люксембург от ул. Захватаева до переулка Дерендяева;
- по улице Чехова.
 
Также с 6.00 до 14.00 временно запретят стоянку всех видов транспорта (кроме транспорта организаторов соревнований) в техническом проезде вдоль дома № 63 по ул.Карла Маркса со стороны ул. Преображенской.
 
На период проведения мероприятия будут изменены маршруты общественного транспорта.
 
фото vk.com


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

Кировская область получит федеральную субсидию на создание двух "кванториумов" для детей.

16:17 04.05.2018


Кировская область получит федеральную субсидию на создание двух "кванториумов" для детей.

28-летнего кировчанина за мошенничество приговорили к 1,6 году исправительных работ.

16:14 04.05.2018


28-летнего кировчанина за мошенничество приговорили к 1,6 году исправительных работ.

В Кировской области более 4 тысяч жителей получили «Карты милосердия».

14:57 04.05.2018


В Кировской области более 4 тысяч жителей получили «Карты милосердия».

В Лянгасово убрали стихийную свалку в припарковой зоне.

14:51 04.05.2018


В Лянгасово убрали стихийную свалку в припарковой зоне.

6 мая в Кирове часть улиц будет перекрыта для проведения соревнований.

14:37 04.05.2018


6 мая в Кирове часть улиц будет перекрыта для проведения соревнований.

Кировские спортсменки - лучшие в кикбоксинге и рукопашном бое.

14:23 04.05.2018


Кировские спортсменки - лучшие в кикбоксинге и рукопашном бое.

61-летняя жительница Омутнинского района стала жертвой "брокеров"-мошеннников.

13:57 04.05.2018


61-летняя жительница Омутнинского района стала жертвой "брокеров"-мошеннников.

Все новости

Вести. Кировская область

От клещей уже пострадали 130 жителей региона

11:44 04.05.2018


От клещей уже пострадали 130 жителей региона

В городе начались праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая

11:40 04.05.2018


В городе начались праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая

В Кирове состоялись публичные слушания по бюджету 2017

10:11 04.05.2018


В Кирове состоялись публичные слушания по бюджету 2017

Продолжительные выходные не обошлись без серьезных происшествий

10:10 04.05.2018


Продолжительные выходные не обошлись без серьезных происшествий

Матч звезд «Олимпии» прошел в Кирово-Чепецке

10:02 04.05.2018


Матч звезд «Олимпии» прошел в Кирово-Чепецке

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В воскресенье центр Кирова закроют для транспорта

31.08.2017


В воскресенье центр Кирова закроют для транспорта

В Кирове пройдёт полумарафон «Вятские Холмы»

01.09.2016


В Кирове пройдёт полумарафон «Вятские Холмы»

12 июня в городе Кирове ограничат движение транспорта

06.06.2016


12 июня в городе Кирове ограничат движение транспорта

В центре Кирова ограничено движение всех видов транспорта.

12.06.2016


В центре Кирова ограничено движение всех видов транспорта.

24 апреля в центре Кирова будет ограничено движение всех видов транспорта.

23.04.2016


24 апреля в центре Кирова будет ограничено движение всех видов транспорта.

В Кирове общественный транпорт временно изменит маршруты

04.08.2016


В Кирове общественный транпорт временно изменит маршруты

Популярные новости

Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

25.04.2018


Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

27.04.2018


В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

24.04.2018


В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

27.04.2018


Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

Ситуация на дорогах города Кирова остается сложной

24.04.2018


Ситуация на дорогах города Кирова остается сложной

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх