6 мая в Кирове часть улиц будет перекрыта для проведения соревнований.

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6 мая в 9.50 в Кирове стартует беговой полумарафон «Вятские Холмы».

В 10 часов на дистанцию отправятся первые участники: малыши от 4 до 7 лет преодолеют 300 метров. Далее будет дан старт забегу для детей от 8 до 11 лет на 600 метров, ребята от 12 лет и старше пробегут 3 км.

Самые подготовленные и выносливые отправятся в забеги на 10 и 21 километров.

Маршрут соревнований будет проходить по Октябрьскому проспекту. Старт и финиш организованы на Театральной площади. На период проведения мероприятий будут введены временные ограничения для движения транспорта.

С 23.00 5 мая до 14.30 6 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по Октябрьскому проспекту на участке от ул. Маклина до ул. Профсоюзной.

6 мая с 7.00 до 14.30 будет перекрыта проезжая часть следующих участков улиц:

- ул. Карла Либкнехта на участке от ул. Преображенской до ул.Спасской;

- ул. Московская от ул. Карла Маркса до ул.Дерендяева.

С 9.30 до 14.30 будет прекращено движение на участках 13 улиц:

- по ул. Московской от ул. Дерендяева до ул. Горького;

- по ул. Преображенской от ул. Дерендяева до ул.Захватаева;

- по Октябрьскому проспекту от ул. Воровского до ул. Профсоюзной;

- по ул. Дерендяева от ул. Преображенской до ул.Спасской;

- по ул. Маклина от ул. Горького до ул. Дерендяева;

- по ул. Молодой Гвардии от переулка Стального до ул. Дерендяева;

- по ул. Герцена от ул. Горького до Октябрьского проспекта;

- по ул. Спасской от ул. Дерендяева до Октябрьского проспекта;

- по ул. Пятницкой от ул. Захватаева до Октябрьского проспекта;

- по ул. Труда от ул. Захватаева до ул. Дерендяева;

- по ул. Мопра от ул. Захватаева до Октябрьского проспекта;

- по ул. Розы Люксембург от ул. Захватаева до переулка Дерендяева;

- по улице Чехова.

Также с 6.00 до 14.00 временно запретят стоянку всех видов транспорта (кроме транспорта организаторов соревнований) в техническом проезде вдоль дома № 63 по ул.Карла Маркса со стороны ул. Преображенской.

На период проведения мероприятия будут изменены маршруты общественного транспорта.

фото vk.com