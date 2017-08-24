28-летнего кировчанина за мошенничество приговорили к 1,6 году исправительных работ.

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История эта примечательна тем, что в роли пострадавшей оказалась хорошая знакомая молодого человека, которую он умудрился обмануть пять раз.

Началось все с того, что в июле 2017 года мужчина обратился к своей знакомой за помощью: попросил во временное пользование ее ноутбук, который вскоре сдал в комиссионный магазин за 7000 рублей.

Через месяц молодому человеку вновь потребовалась помощь той же доверчивой и безотказной девушки. На этот раз "прокатила" история про дорогостоящую операцию для матери. Он попросил знакомую оформить в кредит телевизор и передать ему, пообещав за нее выплачивать проценты. Кредит был взят на сумму 110 751 руб. После получения телевизора мужчина в тот же день продал его за 50 000 руб.

Далее под вымышленным предлогом о том, что вырученных денег для лечения матери недостаточно, кировчанин уговорил знакомую оформить в кредит еще один телевизор в другом магазине. После оформления кредитного договора на сумму 118 277 руб. знакомая передала своему "бедствующему" другу телевизор, который, как уже можно догадаться, он тоже продал за 60 000 руб.

Не останавливаясь на достигнутом, спустя неделю молодой человек попросил у своей безотказной подруги помочь найти средства на "лечение ребенка своих друзей" и уговорил ее заложить в ломбарде принадлежащий ей ноутбук и другие гаджеты на общую сумму 51 000 рублей. Часть вырученных за технику денег в сумме 20 000 руб. девушка передала своему другу.

Через неделю ему потребовались деньги уже на собственное лечение и консультацию у врача. Девушка выделила еще 5 000 рублей. Которые ее друг также потратил на личные цели, не связанные с лечением.

Своими действиями кировчанин причинил знакомой материальный ущерб на сумму 60 730 руб., банковским организациям - на суммы оформленной в кредит техники. Указанными лицами заявлены гражданские иски о возмещении ущерба.

На суде потерпевшая сообщила, что обвиняемый вернул ей ноутбук стоимостью 15000 руб., заложенное в ломбард имущество она сама выкупила за 30000 руб., а также внесла по кредитным договорам первоначальные взносы 10500 руб. и 7030 руб.

При назначении наказания судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств учтена явка с повинной о совершении преступления, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 6 месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. И отбывать его мужчина будет по основному месту своей работы. Выяснилось, что кировчанин работает руководителем службы контроля качества одной из кировских организации.

по информации прокуроратуры Первомайского района г. Кирова