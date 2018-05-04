Оповещение о паводке в прибрежных микрорайонах Кирова

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В прибрежных микрорайонах города начала работу мобильная система оповещения. Спасатели дважды в сутки сообщают жителям данные о ситуации с паводком.Мобильная система оповещения работает в подтопляемых районах Кирова дважды в сутки - в половине десятого утра и с шести до семи вечера. Спасатели управления гражданской защиты объезжают улицы, сообщая данные о развитии половодья.Кроме Вересников, специально оборудованные автомобили будут находиться в КМДК в районе пожарной части, в Дымково, а также в поселках Широковский и Симоновский. До тех пор, пока вода не пойдет на убыль. Отметим, что прибавка за последние сутки составила 31 см. Для сравнения - в 2016 году своего пика половодье на Вятке достигло 29 апреля: тогда уровень воды составил 593 сантиметра от нулевой отметки. И в Кирове были подтоплены придомовые территории 275 домов. В прошлом году пик пришелся на 15 мая, и максимальный уровень был 490 см. Этой весной резких подъемов воды еще не было, сейчас началось подтопление Заречного парка. А на юге области мелкие реки уже пошли на убыль. По прогнозам, 5 мая уровень воды в Вятке в районе Кирова составит 333 см, 6 мая - 355. Добавим, что в преддверии половодья в областном центре отремонтировано и восстановлено более двух тысяч квадратных метров наплавных тротуаров.