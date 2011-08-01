Кировский ОМОН отметил 25-летний юбилей

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«Пошел в лес отдыхать, услышал стрельбу. Увидел, что мужчина готовится к преступлению. Отрабатывал навыки стрельбы».

Четверть века назад в Кирове появился отряд милиции особого назначения. В свой день рождения бойцы ОМОНа принимал поздравления от командиров и руководителей области.Отвага, ответственность, физподготовка. Иван Колесников служил в ОМОНе со дня основания кировского отряда. Три раза был в командировках в горячих точках. Профнавыки пригодились и на пенсии. Недавно, благодаря бдительности Ивана Колесникова было предотвращено тяжкое преступление.Ветеран ОМОНа позвонил в полицию. Проследил за подозреваемым, а после задержания выяснилось, что Иван Колесников был прав.Подходить к любому делу с холодной головой и горячим сердцем. Эту фразу часто повторяют бойцы отряда. Успехи кировских омоновцев оценили на самом высоком уровне.С днем рождения отряда бойцов ОМОНа поздравили первый зампред правительства Кировской области Александр Чурин, глава Заксобрания Владимир Быков и главный федеральный инспектор по Кировской области.Сегодня ОМОН входит в состав Росгвардии. Поменялось название - "Отряд Мобильный Особого Назначения", но аббревиатура осталась прежняя. В честь большой даты руководители ведомства наградили лучших сотрудников.Сегодня отметили заслуги не только бойцов ОМОНа. Благодарности получили сотрудники вневедомственной охраны, спасшие ребенка, который провалился в яму на территории детсада. Александр Адеков вместе с напарником спасли малышу жизнь.Сегодня так же был открыт памятник, посвященный бойцам ОМОНа, погибшим при исполнении служебного долга.