Кировский ОМОН отметил 25-летний юбилей
Отвага, ответственность, физподготовка. Иван Колесников служил в ОМОНе со дня основания кировского отряда. Три раза был в командировках в горячих точках. Профнавыки пригодились и на пенсии. Недавно, благодаря бдительности Ивана Колесникова было предотвращено тяжкое преступление.
ИВАН КОЛЕСНИКОВ, ВЕТЕРАН КИРОВСКОГО ОМОН:
ИВАН КОЛЕСНИКОВ, ВЕТЕРАН КИРОВСКОГО ОМОН:
«Он оказался, ему 28 лет. Он психобольной. Суд был месяц назад, ему принудительное лечение назначили».
Подходить к любому делу с холодной головой и горячим сердцем. Эту фразу часто повторяют бойцы отряда. Успехи кировских омоновцев оценили на самом высоком уровне.
ЭДУАРД ЧЕХОВ, ЗАМ. КОМАНДУЮЩЕГО ПРИВОЛЖСКИМ ОКРУГОМ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Более 60-ти сотрудников отряда награждены государственными наградами. Желаем всему личному составу выдержки, смелости и успехов в борьбе с преступностью. Мира и благополучия вашим семьям и близким».
С днем рождения отряда бойцов ОМОНа поздравили первый зампред правительства Кировской области Александр Чурин, глава Заксобрания Владимир Быков и главный федеральный инспектор по Кировской области.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Хотим пожелать, все кто уже не служит, вам только одного, служащим сегодня, вот вас 70 человек поехало, 70 вернулось. Вышли на выполнения задания 20 человек, 20 вернулись. Это самое главное».
Сегодня ОМОН входит в состав Росгвардии. Поменялось название - "Отряд Мобильный Особого Назначения", но аббревиатура осталась прежняя. В честь большой даты руководители ведомства наградили лучших сотрудников.
АНДРЕЙ ЛУГИНИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Период реформирования в любой системе очень сложен и требует усилий, понимания и терпения от каждого из нас. С гордостью хочу сказать, что коллектив отряда в этот период приложил максимум усилий и сейчас успешно продолжает выполнять возложенные на него задачи».
Сегодня отметили заслуги не только бойцов ОМОНа. Благодарности получили сотрудники вневедомственной охраны, спасшие ребенка, который провалился в яму на территории детсада. Александр Адеков вместе с напарником спасли малышу жизнь.
АЛЕКСАНДР АДЕКОВ, СОТРУДНИК ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«Веревка там рядом была, веревкой напарник у меня обвязался я его спустил. Он внутри увидел ребенка, я их подтянул, достали ребенка. У него во рту была грязь. Мы все извлекли, отдали воспитателю».
Сегодня так же был открыт памятник, посвященный бойцам ОМОНа, погибшим при исполнении служебного долга.
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