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В Кирове состоялся традиционный автопробег "Дорогами Победы", приуроченный к 9 мая. В нем приняли участие юнармейцы, кадеты, ветераны, казаки, представители ДОСААФ.Колонна военных автомобилей побывала во всех районах Кирова: у памятника маршалу Коневу, у Дома культуры "Россия" в нововятске, у вечного огня на Набережной Грина и завершила свое шествие в Парке Победы.Ежегодно в автопробеге принимают участие и ветераны.И хотя в этом году ретро-автомобилей военного времени не было, КАМАЗы, пазики и другие машины, принявшие участие в пробеге, тоже связаны с армейской тематикой.Несмотря холодную и ветреную погоду, участники торжественного митинга не стали вносить изменения в дресс-код. Перед выступлением кадетов из гимназии Грина их пытались согреть родители. Затем девочки исполнили танец лихих наездниц под казачью песню "Каким ты был, таким остался".