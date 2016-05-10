В Кирове состоялся традиционный автопробег "Дорогами Победы"
Колонна военных автомобилей побывала во всех районах Кирова: у памятника маршалу Коневу, у Дома культуры "Россия" в нововятске, у вечного огня на Набережной Грина и завершила свое шествие в Парке Победы.
- Это любовь к моей Родине, патриотизм, уважение к ветеранам.
- Я повстречал ветеранов, которых не видел 9 мая. Мы становимся более сплоченными.
Ежегодно в автопробеге принимают участие и ветераны.
АЛЕКСЕЙ ВАВИЛОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Я отношусь к этому традиционному пробегу абсолютно положительно. Принимаю участие, по силам. Я сам ветеран, участник Великой отечественной войны. Для меня это удовольствие».
И хотя в этом году ретро-автомобилей военного времени не было, КАМАЗы, пазики и другие машины, принявшие участие в пробеге, тоже связаны с армейской тематикой.
ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Военная тема самая прямая. На этих автомобилях проходят подготовку водителей и водителей-крановщиков для службы в армии, в ДОСААФ».
Несмотря холодную и ветреную погоду, участники торжественного митинга не стали вносить изменения в дресс-код. Перед выступлением кадетов из гимназии Грина их пытались согреть родители. Затем девочки исполнили танец лихих наездниц под казачью песню "Каким ты был, таким остался".
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