В Кирове появилось патриотическое граффити, которое соединило прошлое и настоящее

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Киров присоединился к всероссийской акции ОНФ — патриотическое граффити. Рисунок, созданный по архивной фронтовой фотографии, появился на стене подземного перехода у ЦУМа.Активисты ОНФ по всей России соединяют прошлое и настоящее, создавая исторические и патриотические граффити. В Кирове основой для работы художника стала фотография Георгия Зельмы, сделанная автором в сентябре 42года под Сталинградом.К слову, художник, который взялся выполнить работу к граффити, никакого отношения не имел ранее и попробовал себя в новом для себя направлении. На работу ушло 2 дня. И почти 10 баллончиков краски.Издалека люди видят обычного юношу с баллончиком краски в руках. Первая мысль, конечно, о вандализме. Однако приближаясь и понимая, что именно рисует молодой человек, кировчане совершенно разного возраста расплываются в словах благодарности.Именно с этой целью — показать граффити большому количеству горожан, активисты ОНФ выбрали для рисунка подземный переход у центрального универмага, где ежедневно проходят тысячи кировчан.