В Кирове появилось патриотическое граффити, которое соединило прошлое и настоящее
Активисты ОНФ по всей России соединяют прошлое и настоящее, создавая исторические и патриотические граффити. В Кирове основой для работы художника стала фотография Георгия Зельмы, сделанная автором в сентябре 42года под Сталинградом.
ПОЛИНА БАРМИНА, АКТИВИСТ ОНФ:
«Данная акция проходит в большинстве городов нашей страны и суть ее заключается в том, чтобы перенести людей, которые живут в сегодняшнем дне, в те дни, когда было сражение, была война. Почему было выбрано именно граффити? Потому что сейчас граффити — это одно из современных направлений искусства».
К слову, художник, который взялся выполнить работу к граффити, никакого отношения не имел ранее и попробовал себя в новом для себя направлении. На работу ушло 2 дня. И почти 10 баллончиков краски.
МАРК ТРИПУТЬ, ХУДОЖНИК:
«Фотография была взята просто за основу, а я на основе фотографии уже изобразил что-то свое. Самые разные отзывы получал за эти два дня. Но в основном положительные. Это либо благодарность, либо просто класс показывают. Есть люди, которые как-то сомнительно реагируют на это, но их крайне мало».
Издалека люди видят обычного юношу с баллончиком краски в руках. Первая мысль, конечно, о вандализме. Однако приближаясь и понимая, что именно рисует молодой человек, кировчане совершенно разного возраста расплываются в словах благодарности.
- Девятое мая должно быть девятым мая. Это праздник нужно чтить. Это наши деды, прадеды. Они за нас воевали. И наглядная вот эта композиция она должна быть … как сказать на глазах… у наших детей... внуков.
Именно с этой целью — показать граффити большому количеству горожан, активисты ОНФ выбрали для рисунка подземный переход у центрального универмага, где ежедневно проходят тысячи кировчан.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
25.04.2018