Ветераны принимают поздравления и встречаются с молодежью

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В Кирове в преддверии Дня Великой Победы слушатели Малой академии государственного управления встретились с участником Великой Отечественной войны. Иван Дмитриевич Чупрынов рассказал студентам о своем боевом пути.17-летним мальчишкой по комсомольской путевке Иван Чупрынов ушел добровольцем в Красную Армию. Полугодичный ускоренный выпуск в военно-пехотном училище в Семипалатинске, и вот новобранцы уже под Сталинградом. Это был настоящий ад, вспоминает Иван Дмитриевич.Пол Сталинградом все горело и плавилось. Земля - от огнеметов, термических бомб и артиллерийских снарядов. Горели танки, как спички. Горел верхний слой в Волге - горючее потопленных катеров и танкеров.Много раз Иван Чупрынов смотрел смерти в глаза, но судьба берегла его. Был четырежды ранен и всегда возвращался в строй. Практически всю войну - на линии огня, на самых передовых и ответственных участках.Так выстояли под Сталинградом, так же сражались на Курской дуге, под Воронежем, Белгородом, Харьковом. В составе 311 стрелковой дивизии, сформированной в Кировской области, Иван Чупрынов форсировал реку Одер, участвовал в освобождении Румынии и Польши, штурме Берлина. О своем боевом пути Иван Дмитриевич рассказал студентам Малой академии государственного управления. Для молодых кировчан такой диалог поколений стал уникальной возможностью многое открыть для себя заново.