Ветераны принимают поздравления и встречаются с молодежью
17-летним мальчишкой по комсомольской путевке Иван Чупрынов ушел добровольцем в Красную Армию. Полугодичный ускоренный выпуск в военно-пехотном училище в Семипалатинске, и вот новобранцы уже под Сталинградом. Это был настоящий ад, вспоминает Иван Дмитриевич.
ИВАН ЧУПРЫНОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Одни бегут, другие лежат, стреляют, эти поднимаются бежать, а те падают, стреляют, путь расчищают, вот так ходила пехота в атаку».
Пол Сталинградом все горело и плавилось. Земля - от огнеметов, термических бомб и артиллерийских снарядов. Горели танки, как спички. Горел верхний слой в Волге - горючее потопленных катеров и танкеров.
ИВАН ЧУПРЫНОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Здесь, на этом месте меня 15 раз засыпало землей при бомбежке, это верная смерть, я не мог вылезть один».
Много раз Иван Чупрынов смотрел смерти в глаза, но судьба берегла его. Был четырежды ранен и всегда возвращался в строй. Практически всю войну - на линии огня, на самых передовых и ответственных участках.
ИВАН ЧУПРЫНОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Кончились патроны, у тебя есть на поясе гранаты, нет гранат - есть финка, кортик, наконец, нет ничего, грызи землю зубами, окапывайся, закапывайся, но без приказа не отходить».
Так выстояли под Сталинградом, так же сражались на Курской дуге, под Воронежем, Белгородом, Харьковом. В составе 311 стрелковой дивизии, сформированной в Кировской области, Иван Чупрынов форсировал реку Одер, участвовал в освобождении Румынии и Польши, штурме Берлина. О своем боевом пути Иван Дмитриевич рассказал студентам Малой академии государственного управления. Для молодых кировчан такой диалог поколений стал уникальной возможностью многое открыть для себя заново.
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