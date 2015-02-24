ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

07 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.2012
EURO: 75.6392
Погода в городе Кирове:
днём:  +12...+14°C
вечером:  +10...+12°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Ветераны принимают поздравления и встречаются с молодежью

Сегодня, 10:28 | Просмотров: 75 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове в преддверии Дня Великой Победы слушатели Малой академии государственного управления встретились с участником Великой Отечественной войны. Иван Дмитриевич Чупрынов рассказал студентам о своем боевом пути.

17-летним мальчишкой по комсомольской путевке Иван Чупрынов ушел добровольцем в Красную Армию. Полугодичный ускоренный выпуск в военно-пехотном училище в Семипалатинске, и вот новобранцы уже под Сталинградом. Это был настоящий ад, вспоминает Иван Дмитриевич.

Ветераны принимают поздравления и встречаются с молодежьюИВАН ЧУПРЫНОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Одни бегут, другие лежат, стреляют, эти поднимаются бежать, а те падают, стреляют, путь расчищают, вот так ходила пехота в атаку».

Пол Сталинградом все горело и плавилось. Земля - от огнеметов, термических бомб и артиллерийских снарядов. Горели танки, как спички. Горел верхний слой в Волге - горючее потопленных катеров и танкеров.

ИВАН ЧУПРЫНОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Здесь, на этом месте меня 15 раз засыпало землей при бомбежке, это верная смерть, я не мог вылезть один».

Много раз Иван Чупрынов смотрел смерти в глаза, но судьба берегла его. Был четырежды ранен и всегда возвращался в строй. Практически всю войну - на линии огня, на самых передовых и ответственных участках.

ИВАН ЧУПРЫНОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Кончились патроны, у тебя есть на поясе гранаты, нет гранат - есть финка, кортик, наконец, нет ничего, грызи землю зубами, окапывайся, закапывайся, но без приказа не отходить».

Так выстояли под Сталинградом, так же сражались на Курской дуге, под Воронежем, Белгородом, Харьковом. В составе 311 стрелковой дивизии, сформированной в Кировской области, Иван Чупрынов форсировал реку Одер, участвовал в освобождении Румынии и Польши, штурме Берлина. О своем боевом пути Иван Дмитриевич рассказал студентам Малой академии государственного управления. Для молодых кировчан такой диалог поколений стал уникальной возможностью многое открыть для себя заново.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Оричевском районе пьяного водителя остановили стрельбой по колесам.

12:44 05.05.2018


В Оричевском районе пьяного водителя остановили стрельбой по колесам.

В кировских лесничествах началась подготовка к весенним работам по воспроизводству лесов.

12:20 05.05.2018


В кировских лесничествах началась подготовка к весенним работам по воспроизводству лесов.

В Минпромторге РФ одобрили кандидатуру Андрея Перескокова на должность министра промышленной политики Кировской области.

12:11 05.05.2018


В Минпромторге РФ одобрили кандидатуру Андрея Перескокова на должность министра промышленной политики Кировской области.

В Кировской городской больнице № 5 назначен новый главный врач.

11:58 05.05.2018


В Кировской городской больнице № 5 назначен новый главный врач.

Кировская область получит федеральную субсидию на создание двух "кванториумов" для детей.

16:17 04.05.2018


Кировская область получит федеральную субсидию на создание двух "кванториумов" для детей.

28-летнего кировчанина за мошенничество приговорили к 1,6 году исправительных работ.

16:14 04.05.2018


28-летнего кировчанина за мошенничество приговорили к 1,6 году исправительных работ.

В Кировской области более 4 тысяч жителей получили «Карты милосердия».

14:57 04.05.2018


В Кировской области более 4 тысяч жителей получили «Карты милосердия».

Все новости

Вести. Кировская область

Творческие мастерские для детей-инвалидов

10:30 07.05.2018


Творческие мастерские для детей-инвалидов

Ветераны принимают поздравления и встречаются с молодежью

10:28 07.05.2018


Ветераны принимают поздравления и встречаются с молодежью

В Кирове появилось патриотическое граффити, которое соединило прошлое и настоящее

10:20 07.05.2018


В Кирове появилось патриотическое граффити, которое соединило прошлое и настоящее

В Кирове состоялся традиционный автопробег "Дорогами Победы"

10:18 07.05.2018


В Кирове состоялся традиционный автопробег "Дорогами Победы"

Общественники провели рейд по домам, где идет капитальный ремонт

10:16 07.05.2018


Общественники провели рейд по домам, где идет капитальный ремонт

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Встреча студентов с ветеранами

24.02.2015


Встреча студентов с ветеранами

Чествование ветерана Ивана Чупрынова в 58-й школе города Кирова

27.03.2017


Чествование ветерана Ивана Чупрынова в 58-й школе города Кирова

Юбилейная медаль "70 лет Победы в Великой Отечественной войне"

25.02.2015


Юбилейная медаль "70 лет Победы в Великой Отечественной войне"

Встреча участников Сталинградской битвы в городском клубе ветеранов

04.02.2008


Встреча участников Сталинградской битвы в городском клубе ветеранов

Презентация книги "Пройденный путь"

21.07.2009


Презентация книги "Пройденный путь"

Девяностолетний ветеран Иван Андреевич Черанев рассказал о годах Великой Отечественной войны

12.12.2014


Девяностолетний ветеран Иван Андреевич Черанев рассказал о годах Великой Отечественной войны

Популярные новости

Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

25.04.2018


Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

27.04.2018


В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

24.04.2018


В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

27.04.2018


Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

Ситуация на дорогах города Кирова остается сложной

24.04.2018


Ситуация на дорогах города Кирова остается сложной

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх