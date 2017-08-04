Творческие мастерские для детей-инвалидов

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В кировском Центре "Дорогою добра" работают «Творческие мастерские для детей с инвалидностью». Занятия проводятся благодаря президентскому гранту. Как идет реализация проекта?Кулинария - один из разделов программы "Творческих мастерских", где ребята учатся готовить простые блюда из овощей, фруктов, молочных продуктов. Это занятие традиционно закончится общим чаепитием с родителями. Доставляет удовольствие и работа с глиной, здесь тоже видны реальные результаты.Особенные дети учатся общаться, взаимодействовать со сверстниками и педагогами, получают навыки самообслуживания, постепенно осваивают работу с глиной, воском, шерстью, деревом. Вылепить, к примеру, тарелку, мыльницу или кружку, - занятие понятное, любое изделие можно использовать самому или преподнести кому-то в подарок. Любят ребята, и работать с землей. Выращенные луковичные растения - тюльпаны, нарциссы, гиацинты подарили мамам на 8 марта. Недавно посеяли зелень, и уже наблюдают первые всходы. А эти петунии скоро, и тоже все вместе, высадят около входа в Центр.В этот день в Центре поздравляли именинников, и занятия тоже были праздничные. На игровой лепке и взрослые, и дети создавали героев сказки "Заюшкина избушка". А в фойе репетировали артисты. Новый спектакль "У самого синего моря" по пушкинской "Сказке о рыбаке и рыбке" - безбарьерный, с переводом на жестовый язык.Задача "Творческих мастерских" - помочь ребятам найти себя, реализовать таланты, ощутить радость творчества и свою нужность миру. Здесь стараются изменить жизненный маршрут детей с особенностями развития, включить их в полноценный образовательный процесс, подготовить к будущему. А вот и итог кулинарного занятия, который тоже получился праздничным.