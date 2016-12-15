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Новости / Общество

В Кирове появится мемориал в честь пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

Вчера, 18:08 | Просмотров: 207 | Версия для печати
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Центральным элементом мемориала станет скульптура пожарного, которую выковал кировский кузнец Дмитрий Бармин.
 
Над скульптурой Дмитрий трудился почти полтора года. Такую работу он выполнял впервые. Сложность заключалась и в масштабе, и в высокой детализации.
 
Ковать фигуру пришлось буквально по миллиметру. И скульптура поражает своей точностью самых маленьких деталей. В боевой одежде учтена каждая "мелочь". Например, пояс пожарного кузнец выковал отдельно, а затем мастер буквально застегнул его на скульптуре.
 
В ближайшее время будет проведена антикоррозийная обработка скульптуры, после ее доставят на место установки - на территорию Вятского учебно-спасательного центра «Прометей».
 
Профессия пожарного - одна из самых опасных в мире. С 1977 года на территории Кировской области при тушении пожаров и спасении людей погибли 8 сотрудников.
 
Личным составом Главного управления МЧС и ветеранами пожарной охраны было принято решение увековечить память огнеборцев, погибших при тушении пожаров на территории Кировской области, установив в их честь мемориальный комплекс.
 
Памятник на территории Вятского учебно-спасательного центра «Прометей» будет открыт в июне.


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