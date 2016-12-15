В Кирове появится мемориал в честь пожарных, погибших при исполнении служебного долга.
Центральным элементом мемориала станет скульптура пожарного, которую выковал кировский кузнец Дмитрий Бармин.
Над скульптурой Дмитрий трудился почти полтора года. Такую работу он выполнял впервые. Сложность заключалась и в масштабе, и в высокой детализации.
Ковать фигуру пришлось буквально по миллиметру. И скульптура поражает своей точностью самых маленьких деталей. В боевой одежде учтена каждая "мелочь". Например, пояс пожарного кузнец выковал отдельно, а затем мастер буквально застегнул его на скульптуре.
В ближайшее время будет проведена антикоррозийная обработка скульптуры, после ее доставят на место установки - на территорию Вятского учебно-спасательного центра «Прометей».
Профессия пожарного - одна из самых опасных в мире. С 1977 года на территории Кировской области при тушении пожаров и спасении людей погибли 8 сотрудников.
Личным составом Главного управления МЧС и ветеранами пожарной охраны было принято решение увековечить память огнеборцев, погибших при тушении пожаров на территории Кировской области, установив в их честь мемориальный комплекс.
Памятник на территории Вятского учебно-спасательного центра «Прометей» будет открыт в июне.
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