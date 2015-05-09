В Кировской области разыскиваются родственники депутата-красноармейца, погибшего в 1943 году в Псковской области.

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Разыскиваются родственники депутата Верховного Совета Башкирской АССР первого созыва Красавина Олега Николаевича, политрука роты 1193 стрелкового полка 360 стрелковой дивизии.

Олег Красавин погиб 17 октября 1943 года под Витебском во время наступления Красной армии.

Материалы из архивов помогли установить, что Олег Красавин родился в 1915 году в семье железнодорожного рабочего, окончил сельскую школу, затем два года учился в десятилетке. В 1931 году начал работать на строительстве железнодорожных путей, сдал испытания на электромеханика, вступил в ряды комсомола, был призван в Красную армию.

В депутаты Красавин избирался от 51-го участка (Аделькино, Белебеевский район). На момент избрания служил в Белебее.

Его депутатский значок был найден под Витебском поисковиками Башкортостана. Найденный значок представляет большую ценность, и сейчас он находится у человека, его нашедшего. Он готов безвозмездно передать его родственникам Олега Красавина.

Известно также, что вдову погибшего депутата звали Красавина Анна Дмитриевна. На момент гибели мужа в 1943 году она проживала в Уфе по улице Сталина (ныне Коммунистическая) 47, кв. 9. По состоянию на 1945 год был указан следующий ее адрес: Кировская область, город Котельнич, ул. Октябрьская, д.78. В Котельниче жил и сам Красавин до приезда в Башкирию.

В 1939 году была сформирована 170 стрелковая дивизия в Стерлитамаке. В Белебее был полк этой дивизии. Возможно, Красавин служил в нем, будучи депутатом.