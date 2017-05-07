Уровень воды в Вятке в черте Кирова достиг отметки 382 см от нулевого поста.
По информации Кировского управления гражданской защиты, за последние сутки вода в реке Вятке поднялась на 19 см.
В целом, темпы подъема воды ниже, чем в прошлом году. В 2017-м к 7 мая уровень воды достиг отметки +412 см.
На территории города Кирова затоплен участок дороги длиной 150 м на улице Лесозаводской. Кроме того вода вышла на дорогу в поселке Широковском и в районе Дымково.
В прибрежных районах работают системы оповещения населения.
Местным жителям сообщают информацию о ситуации с паводком несколько раз в день.
фото vk.com/zlo43
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