Кировские поисковики принимают участие в "Вахте памяти" в Новгородской области.
7 мая 2018 года в Новгородской области на воинском мемориале у урочища Байново в Старорусском районе состоялась торжественная церемония захоронения останков 118 советских солдат, найденных в ходе Вахты Памяти.
Все погибшие солдаты служили в 364-й стрелковой дивизии.
В двухнедельной экспедиции на территории Старорусского района принимали участие 35 отрядов. Поисковики приехали из Новгородской, Кировской, Иркутской областей, а также Красноярского и Пермского края, Тамбова и Якутии.
Помимо останков погибших воинов, поисковики обнаружили еще 51 медальон. И уже удалось установить 20 имен солдат.
В районе урочища Сутоки Старорусского района поисковый отряд из Кировской области «Взвод» обнаружил останки двух погибших советских солдат и медаль «За Отвагу», сообщается на сайте поисковой экспедиции «Долина»
- Награду мы нашли без останков. Медаль разорвана осколком и последние две цифры номера пока не ясны, но пятую цифру есть возможность установить. «Отвага» найдена при обследовании воронки, сейчас будем детально ее разрабатывать, - рассказал настоятель прихода Никольского храма, командир отряда «Взвод» Владимир Неганов.
На этих же позициях поисковики обнаружили уникальную находку - серебряный оклад иконы «Всех скорбящих Радость» с грошиками, а теперь новый питерский образ: икона из латуни была пробита пулей прямо у виска Матери Божьей.
- Под прикрытием наших солдат здесь в землянках жили гражданские из Суток, - сообщил Владимир Неганов.
Останки еще 700 советских бойцов и командиров, обнаруженных поисковиками этой весной и прошлой осенью в Старорусском районе, захоронят 22 июня.
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