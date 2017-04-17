Депутаты ОЗС собрались в Александровском саду на субботник
- Соответственно, мы тоже поворошим снег, чтобы он быстрее растаял, к 9му мая. И, соответственно, вот у сцены, где газон, где у нас все подтаяло - мы начинаем собирать листву.
На первый взгляд, самый обычный майский субботник, только вот задания получают депутаты Законодательного собрания Кировской области. Народные избранники своим примером поддержали призыв городской администрации к наведению порядка в городе. Субботники были объявлены давно, но начать их раньше помешала погода.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уже вроде бы начали проводить субботники, потом нас завалило снегом. И вот, сегодня в преддверии великого праздника — Дня Победы, мы вышли в Александровский сад, где тоже будет проходить массовое мероприятие, для того, чтобы за вот эти солнечные дни успеть подготовить его к празднику. Наша задача как можно больше здесь разворошить снега, убрать листву. Выполнить те задачи, которые нам сегодня здесь первомайское территориальное управление определило».
Место для проведения субботника депутатами ОЗС было выбрано не случайно. Дело не только в предстоящем проведении праздника, Александровский сад, сам по себе имеет для горожан большое значение.
ЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Александровский сад — это место очень любимое для многих кировчан. Оно историческое. Оно — одно из украшений нашего города. Поэтому мы вот пообсуждали и решили сегодня навести здесь порядок. Я думаю, что уже завтра этот снег растает. Поэтому труд точно не напрасный. Думаю, что жителям Кирова, которые будут здесь гулять, будет приятно».
Акцию поддержали все депутаты, включая и молодежный парламент при законодательном собрании. Старшему поколению традиция субботников и добровольного труда знакома хорошо, поэтому особое внимание уделяется и привлечение молодежи к волонтерству, год которого как раз объявлен в России.
ЯРОСЛАВ ШУЛАКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В преддверии великого праздника - Дня Победы. Навести чистоту, и также призываем всех неравнодушных жителей присоединяться к таким мероприятиям потому, что это очень важно ведь мы не должны мусорить там, где мы живем, поэтому призываем всех присоединяться, выходить на субботники, поддерживать наш город в чистоте».
Мнение, что главная цель этого мероприятия не только в том, чтобы сделать приятно, но и подать пример неравнодушным жителям города, разделяет и Владимир Быков. Давняя традиция субботников, не только приобщает людей к добровольному труду, но и несет в себе воспитательный характер. Никто не станет мусорить там, где навел порядок своими руками.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы, знаете, сделать вокруг себя хорошо — это, наверно, не потому что вот кто-то один вышел, а если выйдут все и уберут, то поверьте, там уже никто не будет мусорить. Самая главная идея, что когда человек сам у себя во дворе убрал, и кто-то пришел и попытался там напортачить, люди подойдут к нему и скажут — Извини, дорогой друг, мы здесь навели порядок, потому, будь любезен, выполняй эти правила».
В Минувшие выходные субботники прошли в других популярных у кировчан скверах и парках. Многие придомовые территории также были убраны активными жителями. Особое внимание, в преддверии празднования 9го мая, уделялось мемориальным зонам.
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