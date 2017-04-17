Депутаты ОЗС собрались в Александровском саду на субботник

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В минувшие выходные в городе начали проводить традиционные майские субботники. Очистить от мусора к 9му мая Александровский сад вышли и депутаты Законодательного собрания.На первый взгляд, самый обычный майский субботник, только вот задания получают депутаты Законодательного собрания Кировской области. Народные избранники своим примером поддержали призыв городской администрации к наведению порядка в городе. Субботники были объявлены давно, но начать их раньше помешала погода.Место для проведения субботника депутатами ОЗС было выбрано не случайно. Дело не только в предстоящем проведении праздника, Александровский сад, сам по себе имеет для горожан большое значение.Акцию поддержали все депутаты, включая и молодежный парламент при законодательном собрании. Старшему поколению традиция субботников и добровольного труда знакома хорошо, поэтому особое внимание уделяется и привлечение молодежи к волонтерству, год которого как раз объявлен в России.Мнение, что главная цель этого мероприятия не только в том, чтобы сделать приятно, но и подать пример неравнодушным жителям города, разделяет и Владимир Быков. Давняя традиция субботников, не только приобщает людей к добровольному труду, но и несет в себе воспитательный характер. Никто не станет мусорить там, где навел порядок своими руками.В Минувшие выходные субботники прошли в других популярных у кировчан скверах и парках. Многие придомовые территории также были убраны активными жителями. Особое внимание, в преддверии празднования 9го мая, уделялось мемориальным зонам.