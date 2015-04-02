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Новости / Общество

Поздравление ветеранов Кировского дома-интерната

Сегодня, 10:22 | Просмотров: 117 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В День Победы главными героями, конечно, будут ветераны. Тех, кто не сможет принять участие в праздничных мероприятиях, поздравили уже сегодня. Теплые пожелания и подарки принимали ветераны Кировского дома-интерната.

Приходить в этот дом-интернат в канун Дня Победы - уже давно добрая традиция. Министр социального развития Ольга Шулятьева каждый год садится за праздничный стол с ветеранами и расспрашивает, как им здесь живется. Жалоб пока не было, условия, говорят постояльцы, как дома, многие нашли здесь друзей.

Поздравление ветеранов Кировского дома-интернатаОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Стараемся - и правительство, и губернатор стараются сделать Вашу жизнь беззаботной, интересной, активной. Хочу пожелать Вам, прежде всего, здоровья. И чтобы не только 9 мая, но и в течение всего года вас не забывали, навещали родные и просто не равнодушные люди, приходили почаще».
 
 
В Кировском доме для престарелых и инвалидов проживают около пятисот человек. 59 из них - это участники войны и труженики тыла. Мария Семеновна была ребенком, когда началась война. В семь лет работала наравне со взрослыми женщинами - они выходили в поле на быках, она на лошади.

Поздравление ветеранов Кировского дома-интернатаМАРИЯ ВЫЧЕКЖАНИНА, ТРУЖЕНИК ТЫЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Пахали, боронили, а ели одну траву».

Каждому есть, что вспомнить о войне. Зачастую эти воспоминания тяжелые. Со слезами на глазах День Победы встречают и вдовы участников Великой Отечественной. Ираида Каменева выражает свои чувства через поэзию - гостям она прочла стихи собственного сочинения.

Поздравление ветеранов Кировского дома-интернатаИРАИДА КАМЕНЕВА, ВДОВА УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«А помните, как в 41-м памятном году мальчишки, едва простившись с вами уходили на войну... надеясь встретиться в той битве роковой».

Каждому ветерану подарили цветы и памятные подарки. После чаепития всех бабушек и дедушек ждал праздничный концерт.


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