Поздравление ветеранов Кировского дома-интерната
Приходить в этот дом-интернат в канун Дня Победы - уже давно добрая традиция. Министр социального развития Ольга Шулятьева каждый год садится за праздничный стол с ветеранами и расспрашивает, как им здесь живется. Жалоб пока не было, условия, говорят постояльцы, как дома, многие нашли здесь друзей.
ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
МАРИЯ ВЫЧЕКЖАНИНА, ТРУЖЕНИК ТЫЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Пахали, боронили, а ели одну траву».
Каждому есть, что вспомнить о войне. Зачастую эти воспоминания тяжелые. Со слезами на глазах День Победы встречают и вдовы участников Великой Отечественной. Ираида Каменева выражает свои чувства через поэзию - гостям она прочла стихи собственного сочинения.
ИРАИДА КАМЕНЕВА, ВДОВА УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«А помните, как в 41-м памятном году мальчишки, едва простившись с вами уходили на войну... надеясь встретиться в той битве роковой».
Каждому ветерану подарили цветы и памятные подарки. После чаепития всех бабушек и дедушек ждал праздничный концерт.
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