Поздравление ветеранов Кировского дома-интерната

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«Стараемся - и правительство, и губернатор стараются сделать Вашу жизнь беззаботной, интересной, активной. Хочу пожелать Вам, прежде всего, здоровья. И чтобы не только 9 мая, но и в течение всего года вас не забывали, навещали родные и просто не равнодушные люди, приходили почаще».

В День Победы главными героями, конечно, будут ветераны. Тех, кто не сможет принять участие в праздничных мероприятиях, поздравили уже сегодня. Теплые пожелания и подарки принимали ветераны Кировского дома-интерната.Приходить в этот дом-интернат в канун Дня Победы - уже давно добрая традиция. Министр социального развития Ольга Шулятьева каждый год садится за праздничный стол с ветеранами и расспрашивает, как им здесь живется. Жалоб пока не было, условия, говорят постояльцы, как дома, многие нашли здесь друзей.В Кировском доме для престарелых и инвалидов проживают около пятисот человек. 59 из них - это участники войны и труженики тыла. Мария Семеновна была ребенком, когда началась война. В семь лет работала наравне со взрослыми женщинами - они выходили в поле на быках, она на лошади.Каждому есть, что вспомнить о войне. Зачастую эти воспоминания тяжелые. Со слезами на глазах День Победы встречают и вдовы участников Великой Отечественной. Ираида Каменева выражает свои чувства через поэзию - гостям она прочла стихи собственного сочинения.Каждому ветерану подарили цветы и памятные подарки. После чаепития всех бабушек и дедушек ждал праздничный концерт.