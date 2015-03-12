Памяти героев. Волонтеры проводят акцию "Наша гордость"

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Истинное уважение к ветеранам и гордость за Победу проявляется в бережной памяти о тех, кто воевал за наше будущее. Но многие ли кировчане знают земляков-героев, в честь которых названы улицы города?Воспитанники детского объединения "Лига юного волонтёра" сегодня раздавали в людных местах памятные книжные закладки с праздничной символикой и названиями 14 городских улиц Кирова, которые носят имена наших земляков - Героев Советского Союза. Акция называется "Наша гордость".Как показал опрос горожан, проведенный волонтёрами, мало кто может сходу назвать несколько улиц, названных в честь земляков-героев войны. Хорошо знают только маршала Конева. А значит, акция очень нужна. Если не мы, то кто же должен помнить своих земляков, чтить их светлую память? Среди наших героев есть и маршалы и рядовые, офицеры и сержанты, у каждого был свой боевой путь, свой бессмертный подвиг.Добавим, что завтра, 8 мая, акция "Наша гордость" будет проходить на Театральной площади с 13 до 14 часов.