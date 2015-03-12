Памяти героев. Волонтеры проводят акцию "Наша гордость"
Воспитанники детского объединения "Лига юного волонтёра" сегодня раздавали в людных местах памятные книжные закладки с праздничной символикой и названиями 14 городских улиц Кирова, которые носят имена наших земляков - Героев Советского Союза. Акция называется "Наша гордость".
- Мы хотим вручить Вам такую закладку, где написаны имена наших героев-земляков.
- Спасибо большое! Будем помнить!
Как показал опрос горожан, проведенный волонтёрами, мало кто может сходу назвать несколько улиц, названных в честь земляков-героев войны. Хорошо знают только маршала Конева. А значит, акция очень нужна. Если не мы, то кто же должен помнить своих земляков, чтить их светлую память? Среди наших героев есть и маршалы и рядовые, офицеры и сержанты, у каждого был свой боевой путь, свой бессмертный подвиг.
СВЕТЛАНА ГАМАЮНОВА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЛИГА ЮНОГО ВОЛОНТЁРА":
«Улица маршала Конева, Василия Алцибеева, Александра Орлова, Николая Грухина, Сергея Бородулина, Ивана Костина, Леонида Говорова, Николая Рожнева, Ивана Крутикова, Анатолия Мельникова, Петра Широнина, Александра Рухлядьева и Никанора Завхатаева».
Добавим, что завтра, 8 мая, акция "Наша гордость" будет проходить на Театральной площади с 13 до 14 часов.
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