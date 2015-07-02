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Новости / Общество

Кировские паломники смогут посетить обновленные Саровскую и Дивеевскую обители

Сегодня, 12:06 | Просмотров: 99 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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Через год кировские паломники смогут посетить обновленные Саровскую и Дивеевскую обители.

В Дивеево под руководством полпреда Президента в ПФО Михаила Бабича прошло заседание попечительского совета по возрождению исторического облика православных обителей. В ближайшее время здесь построят железнодорожную и автомобильную станции, а также обновят дорожную сеть. В тот же день в Дивеево состоялось освящение придела воинской славы в честь святого великомученика Георгия Победоносца в Благовещенском соборе Серафимо-Дивеевского монастыря.


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