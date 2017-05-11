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В Кирове началась противоклещевая обработка парков и скверов

Вчера, 20:45 | Просмотров: 107 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Обработка скверов и парков от клещей началась. Первый на очереди - парк им. Кирова - излюбленное место многих кировчан.
 
 
Клещи уже открыли сезон. Только в нашем регионе пострадали более 60-ти человек. Ну а впереди - пик активности клещей, и в разы возрастает опасность заражения опасными инфекциями. В праздники и выходные в парках и скверах будут отдыхать тысячи горожан. Обеспечить их безопасность - задача номер один.

В Кирове началась противоклещевая обработка парков и скверовОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Так как погода нам немного не помогла, 22 числа был снегопад, поэтому пришлось сдвинуть сроки обработки, вот сейчас погода благоприятствует и мы проводим вот сейчас, первый раз в этом году обработку. Всего запланировано 2 этапа обработки».

Для распыления используется специальный химический раствор, эффективность которого составляет более 90%. Препарат полностью безопасен для людей, и максимально токсичен для клещей.

В Кирове началась противоклещевая обработка парков и скверовСЕРГЕЙ НЕКРАСОВ, ДИРЕКТОР ООО "ФОРМЕД"
«Ограничения на выпас травоядных животных - козы, коровы, овцы и вылет пчёл. Учитывая, что в городе ни тех, ни других нет, то соответственно каких-то ограничений на посещение обработанных территорий не существует».

Клещ погибнет уже через час после того, как попадет под раствор и через 8 часов, если окажется на обработанной территории. Нет шансов и у клещей, которые прячутся под слоем прошлогодней травы.

СЕРГЕЙ НЕКРАСОВ, ДИРЕКТОР ООО "ФОРМЕД":
«Подается раствор под давлением воздуха. Размер кабеля где-то порядка 100 микрон, то есть если обычным садовым распылителем, то там 300 микрон. Здесь 100 микрон, то есть капля меньше и уже проникает во все укрытия».

Тех, кто выходные планирует провести на природе, специалисты призывают самостоятельно позаботиться о мерах безопасности. Для этого достаточно специальных аэрозолей и простой внимательности.


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