В Кирове началась противоклещевая обработка парков и скверов
ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Так как погода нам немного не помогла, 22 числа был снегопад, поэтому пришлось сдвинуть сроки обработки, вот сейчас погода благоприятствует и мы проводим вот сейчас, первый раз в этом году обработку. Всего запланировано 2 этапа обработки».
Для распыления используется специальный химический раствор, эффективность которого составляет более 90%. Препарат полностью безопасен для людей, и максимально токсичен для клещей.
СЕРГЕЙ НЕКРАСОВ, ДИРЕКТОР ООО "ФОРМЕД"
«Ограничения на выпас травоядных животных - козы, коровы, овцы и вылет пчёл. Учитывая, что в городе ни тех, ни других нет, то соответственно каких-то ограничений на посещение обработанных территорий не существует».
Клещ погибнет уже через час после того, как попадет под раствор и через 8 часов, если окажется на обработанной территории. Нет шансов и у клещей, которые прячутся под слоем прошлогодней травы.
СЕРГЕЙ НЕКРАСОВ, ДИРЕКТОР ООО "ФОРМЕД":
«Подается раствор под давлением воздуха. Размер кабеля где-то порядка 100 микрон, то есть если обычным садовым распылителем, то там 300 микрон. Здесь 100 микрон, то есть капля меньше и уже проникает во все укрытия».
Тех, кто выходные планирует провести на природе, специалисты призывают самостоятельно позаботиться о мерах безопасности. Для этого достаточно специальных аэрозолей и простой внимательности.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
25.04.2018