В Кирове началась противоклещевая обработка парков и скверов

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Обработка скверов и парков от клещей началась. Первый на очереди - парк им. Кирова - излюбленное место многих кировчан.Клещи уже открыли сезон. Только в нашем регионе пострадали более 60-ти человек. Ну а впереди - пик активности клещей, и в разы возрастает опасность заражения опасными инфекциями. В праздники и выходные в парках и скверах будут отдыхать тысячи горожан. Обеспечить их безопасность - задача номер один.Для распыления используется специальный химический раствор, эффективность которого составляет более 90%. Препарат полностью безопасен для людей, и максимально токсичен для клещей.Клещ погибнет уже через час после того, как попадет под раствор и через 8 часов, если окажется на обработанной территории. Нет шансов и у клещей, которые прячутся под слоем прошлогодней травы.Тех, кто выходные планирует провести на природе, специалисты призывают самостоятельно позаботиться о мерах безопасности. Для этого достаточно специальных аэрозолей и простой внимательности.