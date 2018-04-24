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Новости / Общество

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

Сегодня, 18:09 | Просмотров: 613 | Версия для печати
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Судом удовлетворены иски прокуратуры Кировской области о приостановлении эксплуатации зданий двух торговых центров в городе Кирове.
 
В ТЦ были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.
 
Работа торговых центров «Апельсин» (ул. Советская Нововятского района) и «Мегаспорт» (ул. Ленина Ленинского района) будет приостановлена до полного устранения нарушений.
 
Вопросы соблюдения правил пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей находятся на постоянном контроле прокуратуры области.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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