В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.
Судом удовлетворены иски прокуратуры Кировской области о приостановлении эксплуатации зданий двух торговых центров в городе Кирове.
В ТЦ были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.
Работа торговых центров «Апельсин» (ул. Советская Нововятского района) и «Мегаспорт» (ул. Ленина Ленинского района) будет приостановлена до полного устранения нарушений.
Вопросы соблюдения правил пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей находятся на постоянном контроле прокуратуры области.
по информации прокуратуры Кировской области
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