В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

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Судом удовлетворены иски прокуратуры Кировской области о приостановлении эксплуатации зданий двух торговых центров в городе Кирове.

В ТЦ были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Работа торговых центров «Апельсин» (ул. Советская Нововятского района) и «Мегаспорт» (ул. Ленина Ленинского района) будет приостановлена до полного устранения нарушений.

Вопросы соблюдения правил пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей находятся на постоянном контроле прокуратуры области.

по информации прокуратуры Кировской области