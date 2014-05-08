Сотрудники Кировского УФСИН поздравили своих ветеранов с Днем Победы
С каждым Днем Победы на праздник в УФСИН приходит все меньше ветеранов - здоровье не позволяет. Пришли самые крепкие, с боевой закалкой, чтобы вместе со всеми быть в праздничном строю и, конечно, почтить память погибших.
Евгений Филиппович ушел на фронт в 43-м, и по сей день помнит каждый свой бой. Воевал в Прибалтике, освобождал от фашистов Литву, Латвию и Эстонию.
ЕВГЕНИЙ МЕРИНОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«День Победы - это праздник всего народа, особенно нам старикам, есть, что вспомнить.
- Солдатской каши сегодня попробуете?
Обязательно!».
Чтобы каши хватило всем, сотрудники УФСИН поставили две солдатские палатки. Первыми полевую кухню дали попробовать детям. В обычной жизни гречка для них - не самая вкусная еда, но здесь все по-особенному.
- Очень вкусно! Мне очень нравится каша!
По традиции УФСИН празднует День Победы с размахом. Выстраивается личный состав, приглашаются семьи сотрудников с детьми, ученики ближайших школ. Зазывать сюда никого не приходится, желающих хоть отбавляй - и это не случайно. Где еще можно увидеть как отряд специального назначения "Алмаз", кстати, один из лучших в ПФО, выполняет боевое свертывание под прикрытием БТР, пусть понарошку, но все же.
Кстати БТР - это не просто железный гигант, а боевая машина высокой проходимости. Одно из достоинств - этот БТР умеет плавать.
ЕВГЕНИЙ, БОЕЦ ОТРЯДА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ УФСИН "АЛМАЗ":
«Машина преодолевает брод, реки, незаменима в грязи - прекрасный вездеход».
На празднике УФСИН у гостей была возможность увидеть выставку оружия. Мальчишек было не оторвать от современных автоматов и пистолетов. В этом году, благодаря поисковикам, здесь были и совсем уж уникальные экспонаты - винтовки Мосина времен Великой Отечественной войны.
ДМИТРИЙ, УЧАСТНИК ПОИСКОВЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ ОТ УФСИН:
«Это оружие было найдено с погибшими бойцами на местах боев. Этим оружием наши деды побеждали фашистов».
В финале праздника состоялся парад сотрудников УФСИН. Теперь чеканить шаг им предстоит на главной площади Кирова 9-го мая.
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