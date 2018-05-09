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Новости / Общество

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

Сегодня, 14:30 | Просмотров: 199 | Версия для печати
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12 тысяч кировчан приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая состоялась 9 мая 2018 года.
 
22 июня 1941 года кировчане вместе со всей страной узнали о нападении фашистской Германии на Советский союз. 
 
Уже на следующий день, 23 июня, в Кирове на площади Революции прошел общегородской митинг и началась мобилизация в ряды Красной Армии. 600 тысяч кировчан героически сражались в боях Великой Отечественной войны.
 
Более двухсот шестидесяти тысяч погибли. Свыше 200 воинов за мужество и отвагу были удостоены звания Героя Советского Союза. Десятки тысяч награждены орденами и медалями. 32 кировчанина стали полными кавалерами Ордена Славы.
 
Ежегодно тысячи кировчан принимают участие в масштабной акции "Бессмертный полк".
 
9 мая прямая трансляция акции состоялась на официальном сайте ГТРК Вятка.
 
Запись трансляции акции "Бессмертный полк" на Театральной площади г. Кирова 9 мая 2018 года. 


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