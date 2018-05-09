В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

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12 тысяч кировчан приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая состоялась 9 мая 2018 года.

22 июня 1941 года кировчане вместе со всей страной узнали о нападении фашистской Германии на Советский союз.

Уже на следующий день, 23 июня, в Кирове на площади Революции прошел общегородской митинг и началась мобилизация в ряды Красной Армии. 600 тысяч кировчан героически сражались в боях Великой Отечественной войны.

Более двухсот шестидесяти тысяч погибли. Свыше 200 воинов за мужество и отвагу были удостоены звания Героя Советского Союза. Десятки тысяч награждены орденами и медалями. 32 кировчанина стали полными кавалерами Ордена Славы.

Ежегодно тысячи кировчан принимают участие в масштабной акции "Бессмертный полк".

9 мая прямая трансляция акции состоялась на официальном сайте ГТРК Вятка.

Запись трансляции акции "Бессмертный полк" на Театральной площади г. Кирова 9 мая 2018 года.