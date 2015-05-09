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Игорь Васильев посетил областной госпиталь для ветеранов войн

Сегодня, 11:42 | Просмотров: 90 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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9 мая поздравления с Днем Победы принимали участники Великой Отечественной войны, которые сейчас находятся на лечении в областном госпитале для ветеранов войн.

Вера Аркадьевна Вершинина на фронт попала сразу же после выпускного вечера. Была связистом, а победу встретила на берегах Балтики.

Игорь Васильев посетил областной госпиталь для ветеранов войнВЕРА ВЕРШИНИНА, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Немцы начали прыгать, они не успевали за нами, мы, и связисты, и все наши солдаты прут, а им некуда деваться, тут Балтийское море, они прямо туда прыгают, а наши их постреливают, а я, как связист, скорей тянуть кабель, натягивать, чтобы связь была».

Иван Иванович Трушков был призван в 43-м году, и отправился охранять дальневосточные рубежи нашей Родины. Служил в пехоте, вспоминает марш-броски по 70 километров, строительство оборонительных укреплений, и наступление советских войск 9 августа 45-го.

Игорь Васильев посетил областной госпиталь для ветеранов войнИВАН ТРУШКОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Встали когда, негде курице клюнуть было, все артподготовка была, они не ожидали, что у нас столько техники, силы, вот какая была подготовка хорошая, после этого пошли в наступление».

С цветами и подарками в этот день пришли в госпиталь для ветеранов войн первые лица города и области. Сегодня здесь находятся на лечении семь участников Великой Отечественной. Иван Иванович Трушков рассказал о своей семье и даже попросил у губернатора совета, стоит ли жениться в третий раз.

Игорь Васильев посетил областной госпиталь для ветеранов войнИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда говорят - надо сейчас в стране поднимать рождаемость, вот смотрите - 14 правнуков, 20 внуков, 10 детей, целая рота, главное, чтобы этой роте воевать никогда не пришлось, Иван Иванович, не болейте, самое главное, надумаете жениться, на свадьбу приглашайте».

И подарки в День Победы получили не только участники Великой Отечественной войны.

Игорь Васильев посетил областной госпиталь для ветеранов войнАЛЕКСАНДР РОЗУВАН, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН:
«Губернатор нам подарил цифровые приставки, которые позволят во всех отделениях смотреть программы в цифровом качестве, в том числе, и эту передачу».


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