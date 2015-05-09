Игорь Васильев посетил областной госпиталь для ветеранов войн

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9 мая поздравления с Днем Победы принимали участники Великой Отечественной войны, которые сейчас находятся на лечении в областном госпитале для ветеранов войн.Вера Аркадьевна Вершинина на фронт попала сразу же после выпускного вечера. Была связистом, а победу встретила на берегах Балтики.Иван Иванович Трушков был призван в 43-м году, и отправился охранять дальневосточные рубежи нашей Родины. Служил в пехоте, вспоминает марш-броски по 70 километров, строительство оборонительных укреплений, и наступление советских войск 9 августа 45-го.С цветами и подарками в этот день пришли в госпиталь для ветеранов войн первые лица города и области. Сегодня здесь находятся на лечении семь участников Великой Отечественной. Иван Иванович Трушков рассказал о своей семье и даже попросил у губернатора совета, стоит ли жениться в третий раз.И подарки в День Победы получили не только участники Великой Отечественной войны.