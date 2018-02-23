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Новости / Общество

Мемориальная доска Алексею Пленкину

Сегодня, 11:43 | Просмотров: 98 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Более 16-ти лет Алексей Пленкин руководил отрядом спецназа "Алмаз". Полковник в отставке скончался более года назад. А недавно на здании областного управления федеральной службы исполнения наказаний в честь Алексея Пленкина была открыта мемориальная доска.

Авторитетный и требовательный командир. Алексей Пленкин в спецназе кировского УФСИН с первого дня. Он возглавил отряд "Алмаз" в 1992-го году. Это было сложное время.

Мемориальная доска Алексею Пленкину ВЛАДИМИР НИКИТЕЕВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Алексей Павлович попал как раз в то время, когда формировались наши силовые структуры, в частности имею ввиду наш силовой кулак - спецназ. Я бы хотел сказать, сейчас это забыто, тогда не было денег, зарплату платили раз в три месяца».

Энтузиазм и патриотизм помогли создать отряд спецназа "Алмаз" таким, каким его знают сегодня. Алексей Пленкин десять раз был в командировках на Северном Кавказе. Он с честью выполнил все боевые задачи и не потерял ни одного бойца.

Мемориальная доска Алексею Пленкину СЕРГЕЙ ОМЕЛЮХИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УИС КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Человек жесткий, человек требовательный, человек надежный. Я с ним неоднократно выезжал в горячие точки, четырежды я с ним был вместе там. Задачи выполнялись, четкие ставились команды».

Большую часть времени командир отряда "Алмаз" проводил на службе. Светлана Пленкина - супруга Алексея Павловича вспоминает, он отдавал спецназу всего себя.

Мемориальная доска Алексею Пленкину СВЕТЛАНА ПЛЕНКИНА, СУПРУГА АЛЕКСЕЯ ПЛЕНКИНА:
«Человек, который был на своем месте. Который отдавал себя службе, служению Родине. Я считаю, что эту функцию он выполнил добросовестно и в полном объеме».

Алексей Пленкин был награжден "Орденом Мужества" и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2й степени. А еще имел 15-ть ведомственных наград. Под руководством Алексея Пленкина отделом спецназа было проведено более 2х тысяч мероприятий. Так, например, в спортивных состязаниях спецназовцы УФСИН завоевали более двух сотен призов. Было подготовлено более десятка мастеров и кандидатов в мастера спорта. Несмотря на суровую профессию, Алексей Павлович был добрым и отзывчивым человеком.

Мемориальная доска Алексею Пленкину МАТВЕЙ ПЛЕНКИН, ВНУК АЛЕКСЕЯ ПЛЕНКИНА:
- Научил меня играть в шашки.
- Хорошо играл?
- Да.
- Ты выигрывал его? Бывало?
 - Нет.

Алексея Пленкина не стало больше года назад.

Мемориальная доска Алексею Пленкину ВЛАДИМИР ПЛЕНКИН, СЫН АЛЕКСЕЯ ПЛЕНКИНА:
«Это знак признания заслуг, которые есть у отца. Это символ того, что служение Родине должно всегда вознаграждаться. Должна оставаться память о таких людях».


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