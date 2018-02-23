Мемориальная доска Алексею Пленкину

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Более 16-ти лет Алексей Пленкин руководил отрядом спецназа "Алмаз". Полковник в отставке скончался более года назад. А недавно на здании областного управления федеральной службы исполнения наказаний в честь Алексея Пленкина была открыта мемориальная доска.Авторитетный и требовательный командир. Алексей Пленкин в спецназе кировского УФСИН с первого дня. Он возглавил отряд "Алмаз" в 1992-го году. Это было сложное время.Энтузиазм и патриотизм помогли создать отряд спецназа "Алмаз" таким, каким его знают сегодня. Алексей Пленкин десять раз был в командировках на Северном Кавказе. Он с честью выполнил все боевые задачи и не потерял ни одного бойца.Большую часть времени командир отряда "Алмаз" проводил на службе. Светлана Пленкина - супруга Алексея Павловича вспоминает, он отдавал спецназу всего себя.Алексей Пленкин был награжден "Орденом Мужества" и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2й степени. А еще имел 15-ть ведомственных наград. Под руководством Алексея Пленкина отделом спецназа было проведено более 2х тысяч мероприятий. Так, например, в спортивных состязаниях спецназовцы УФСИН завоевали более двух сотен призов. Было подготовлено более десятка мастеров и кандидатов в мастера спорта. Несмотря на суровую профессию, Алексей Павлович был добрым и отзывчивым человеком.Алексея Пленкина не стало больше года назад.