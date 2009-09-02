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Новости / Общество

На Старомакарьевском кладбище Вечный огонь зажгли к торжественному митингу.

Сегодня, 14:07 | Просмотров: 87 | Версия для печати
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Начальник ТУ по Первомайскому району г. Кирова Вячеслав Симаков прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что на Старомакарьевском кладбище в День Победы погас Вечный огонь.
 
По словам главы ТУ, в этой мемориальной зоне Вечный огонь не горит на постоянной основе - здесь нет системы газоснабжения. Огонь зажигают во время торжественных мероприятий, для чего специально привозят газовый баллон.
 
Митинг, посвящённый Дню Победы, на Старомакарьевском кладбище прошёл 8 мая. Сделано это было по многочисленным просьбам жителей района, которые 9 мая хотели принять участие в торжествах на Театральной площади.
 
Газ был подвезён и Вечный огонь горел в течение почти всего дня. В ходе торжественного митинга ветераны, школьники, родственники погибших возложили цветы и венки к Вечному огню.
 
Вечером 8 мая газ был отключен, и баллон вывезли.
 
Добавим, что для соблюдения безопасности использование газовых баллонов в зонах массового скопления людей должно производиться исключительно под контролем специалистов.


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