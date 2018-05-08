Уровень воды в реке Вятке продолжает подниматься.

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За последние сутки уровень воды в реке Вятке в черте Кирова вырос на 13 сантиметров.

В настоящий день он достиг отметки +427 см от нулевого поста. По информации ЕДДС г. Кирова, с начала мая показатель прироста воды в реке постоянно снижается.

1 мая вода поднялась на 38 сантиметров, за 2 мая - на 37 см, 5 мая прирост составил 26 см, 7 мая - 19 см. За 8 мая Вятка выросла на 16 см, за 9 мая - на 13 сантиметров.

Добавим, что ситуация полностью совпадает с прогнозом Кировского ЦГМС, по которому ожидаемый уровень на 10 мая планировался на уровне +429 см от нулевого поста.

На территории г. Кирова подтопления жилых домов и придомовых территорий не зафиксировано.

Сохраняется подтопление дорог на КМДК со стороны Трифонова монастыря (длина 255 м), в сл. Широковская, в районе дома №18 (длина 256 м), в сл. Дымково, на перекрестке улиц Луначарского - Пермская (длина 206 м).

Ежедневно оперативные группы совершают объезд территорий возможного затопления с целью оценки обстановки и контроля за прохождением половодья. АО «ККС» проводит дополнительный лабораторный мониторинг качества воды в реке Вятке в районе водозабора в слободе Корчёмкино. Превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено.

По прогнозам Кировского ЦГМС, пик паводка в районе г. Кирова придётся на 12-13 мая. Уровень воды может подняться до отметки +445 см.