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12 тысяч кировчан присоединились к акции "Бессмертный полк". Карина Алоян о тех. кто вышел на улицы, чтобы почтить память воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.«Бессмертный полк» - акция памяти о Великой Отечественной войне. О тех, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Она стартовала в 2012 году. В 2013 году к Бессмертному полку присоединились 120 городов и населенных пунктов России. В честь 73-й годовщины Победы - на Театральной площади несколько тысяч портретов.Это патриотическая акция памяти тех ветеранов, которых уже нет с нами, но которые достойны пройти победным маршем 9 мая. Участники Бессмертного полка, фронтовики, труженики тыла, узники фашистских лагерей, жители оккупированных деревень и городов - в одном строю. О них помнят - значит, они живы.На портретах чей-то прадед или близкий родственник - война коснулась почти каждого. "Бессмертный полк" города Кирова доказывает в очередной раз - память о героях, ушедших от нас, не должна предаваться забвению.Настоящее народное море. И день, который объединил все поколения - погибших в боях и живых. Каждый вынес сегодня самую дорогую фотографию, чтобы все видели — вот он, мой самый главный герой.