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Новости / Общество

12 тысяч кировчан присоединились к акции "Бессмертный полк"

Сегодня, 14:59 | Просмотров: 63 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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12 тысяч кировчан присоединились к акции "Бессмертный полк". Карина Алоян о тех. кто вышел на улицы, чтобы почтить память воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

«Бессмертный полк» - акция памяти о Великой Отечественной войне. О тех, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Она стартовала в 2012 году. В 2013 году к Бессмертному полку присоединились 120 городов и населенных пунктов России. В честь 73-й годовщины Победы - на Театральной площади несколько тысяч портретов.

12 тысяч кировчан присоединились к акции "Бессмертный полк"ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Акция "Бессмертный полк", которая совершенно народная, никак не заорганизованная проходит с 12-го года и проходит уже практически по всему миру: мы видим репортажи по телевидению от Нью-Йорка до Австралии, причем, что интересно, не только наши сограждане, которые когда-то уехали, а местный жители, которые помнят тех, кто победил это зло. Мне кажется, самое главное в этом празднике это то, что та радость, которая была 9 мая 1945 года в Москве и захлестнула всю страну, до сих пор она не уходит и до сих пор она не уходит из наших душ и это самый главный залог того, что мы будем сохранять мир».

Это патриотическая акция памяти тех ветеранов, которых уже нет с нами, но которые достойны пройти победным маршем 9 мая. Участники Бессмертного полка, фронтовики, труженики тыла, узники фашистских лагерей, жители оккупированных деревень и городов - в одном строю. О них помнят - значит, они живы.

12 тысяч кировчан присоединились к акции "Бессмертный полк"ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Бессмертный полк доказывает всему миру, что эту войну выиграла Красная Армия, Вооруженные Силы Советского Союза, а мы правопреемники этих вооруженных сил и поэтому сегодня здесь очень много людей, которые с фотографиями своих дедов, прадедов, кто-то и отцов - это более пожилые люди пойдут в едином строю Бессмертного полка и мы еще раз докажем, что эту Победу свершил советский народ, Россия, наши вооруженные силы. Поэтому мы этим гордимся и этого никогда не забудем».

На портретах чей-то прадед или близкий родственник - война коснулась почти каждого. "Бессмертный полк" города Кирова доказывает в очередной раз - память о героях, ушедших от нас, не должна предаваться забвению.

- Я пришла с портретом своего дедушки, который отслужил всю войну от начала и до конца. Работал он, вернее служил писарем в штабе, а с 42 года по 45 закончил в Сталинграде.
- Василий Андреевич - связист. Прошел от Прибалтики до Берлина. Награжден Государственными наградами за обеспечение связи на различных операциях.
- Чтоб не забывали, чтобы помнили свою историю, чтобы знали наши дети, внуки, правнуки.
- Мы не должны забывать то, что они сделали, потому что если бы не они, то мы бы сейчас не стояли здесь.

Настоящее народное море. И день, который объединил все поколения - погибших в боях и живых. Каждый вынес сегодня самую дорогую фотографию, чтобы все видели — вот он, мой самый главный герой.


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