Судьбу застройки у Трифонова монастыря решат через суд
Когда дом построят, его можно будет увидеть издалека. Строение возводится неподалеку от Успенского собора Трифонова монастыря. Это зона исторического поселения.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Когда это строение будет выстроено, оно может изменить исторической облик города. Облик, который сложился не за много лет, не за много десятилетий, а за много веков».
Отметим, что в этом районе уже возведены более десятка современных зданий. Однако, проблема с этим домом в том, что строительство ведется без разрешительных документов.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В 16-м, 17-м году хозяин участка поступался, что бы получить разрешение на строительство, там необходимо пройти определенный порядок оформления документации, который позволит выйти на получение разрешения на строительство. Этот порядок пока пройден не был».
Застройщик утверждает, что стройка началась еще до того, как эту землю признали частью исторического поселения. Он считает, что не нарушил никаких законов. Этот спор будет решаться в суде. Эксперт в строительной отрасли Дмитрий Журавлев уверен, чтобы ни решил суд, дом все равно будет возведен.
ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ, ЭКСПЕРТ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ:
«На моей памяти не помню ни одного случая, когда снесли уже строящееся здание или построенное незаконно. Можно вспомнить некоторые резонансные случаи. Резонансный объект Щорса... в конце улицы Щорса, многоквартирный дом, построенный, как частный и проданный жильцам, тоже говорили, что снесут, но так дело и заглохло».
Слушание дела о строительстве дома в зоне исторического поселения назначено на 16-е мая.
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