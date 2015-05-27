Судьбу застройки у Трифонова монастыря решат через суд

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Два года застройщик пытался получить разрешение на строительство дома возле Трифонова монастыря. Документы получены не было, но объект начали возводить.Когда дом построят, его можно будет увидеть издалека. Строение возводится неподалеку от Успенского собора Трифонова монастыря. Это зона исторического поселения.Отметим, что в этом районе уже возведены более десятка современных зданий. Однако, проблема с этим домом в том, что строительство ведется без разрешительных документов.Застройщик утверждает, что стройка началась еще до того, как эту землю признали частью исторического поселения. Он считает, что не нарушил никаких законов. Этот спор будет решаться в суде. Эксперт в строительной отрасли Дмитрий Журавлев уверен, чтобы ни решил суд, дом все равно будет возведен.Слушание дела о строительстве дома в зоне исторического поселения назначено на 16-е мая.