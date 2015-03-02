Проблемный причал в Котельниче

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Теплоход Василий Чапаев вновь пришел в Котельнич, но с трудом смог пришвартоваться. А всё потому, что речной причал находится в полуразрушенном состоянии.Подготовка к высадке пассажиров в Котельниче выглядит как спецоперация на полудиком берегу реки. Капитан судна лично руководит тем, чтобы трап был зафиксирован крепко, но на суше закрепиться негде - приходится привязывать трап специальными канатами к самому теплоходу, лопатами раскапывать землю у основания трапа, подкладывать доски, чтобы он сильно не шатался.Бывший грузовой порт в Котельниче давно не работает, о былом размахе напоминает только немецкий поворотный стреловой кран Ганц, раньше он ходил по рельсам и разргужал баржи. В этом году причальную стенку котельничского порта, которая и так разрушена временем, начали разбирать неизвестные люди: там спилили железные ограждения, демонтировали причальные кнехты, за которые судно крепится к берегу. Представители городской администрации обратились в правоохранительные органы.Причал сейчас находится в федеральной собственности, не принадлежит городу, хотя возможность принять его на баланс муниципалитета ранее существовала. У Котельнича серьезный туристический потенциал. Гости с удовольствием гуляют по динопарку и посещают месторождение парейозавров. Но нерешенный вопрос с безопасной и комфортной высадкой на берег пассажиров вряд ли способствует развитию регионального туризма, считают местные жители.