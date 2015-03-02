Проблемный причал в Котельниче
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Единственный большой пассажирский теплоход, который ходит по Вятке в настоящее время - это Василий Чапаев. Он бывает в Котельниче 2 раза в год и каждый раз ему приходится причаливать к такой вот разрушенной пристани».
Подготовка к высадке пассажиров в Котельниче выглядит как спецоперация на полудиком берегу реки. Капитан судна лично руководит тем, чтобы трап был зафиксирован крепко, но на суше закрепиться негде - приходится привязывать трап специальными канатами к самому теплоходу, лопатами раскапывать землю у основания трапа, подкладывать доски, чтобы он сильно не шатался.
ЮРИЙ МАШАРИПОВ, КАПИТАН ТЕПЛОХОДА ВАСИЛИЙ ЧАПАЕВ:
«Да, действительно, причал с каждым годом становится всё хуже и хуже. Хотелось бы, чтобы были и кнехты, чтобы была безопасная швартовка. Это не очень хорошо».
Бывший грузовой порт в Котельниче давно не работает, о былом размахе напоминает только немецкий поворотный стреловой кран Ганц, раньше он ходил по рельсам и разргужал баржи. В этом году причальную стенку котельничского порта, которая и так разрушена временем, начали разбирать неизвестные люди: там спилили железные ограждения, демонтировали причальные кнехты, за которые судно крепится к берегу. Представители городской администрации обратились в правоохранительные органы.
СЕРГЕЙ КУДРЕВАТЫХ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КОТЕЛЬНИЧА:
«Информацию о том, что происходят работы по демонтажу мы направили в РОВД для до следственной проверки, там нам сказали, что всё это происходит на законных основаниях, с согласия собственника».
Причал сейчас находится в федеральной собственности, не принадлежит городу, хотя возможность принять его на баланс муниципалитета ранее существовала. У Котельнича серьезный туристический потенциал. Гости с удовольствием гуляют по динопарку и посещают месторождение парейозавров. Но нерешенный вопрос с безопасной и комфортной высадкой на берег пассажиров вряд ли способствует развитию регионального туризма, считают местные жители.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
09.05.2018