ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня пятница

11 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.7354
EURO: 73.5145
Погода в городе Кирове:
вечером:  +13...+15°C
ночью:  +7...+9°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Проблемный причал в Котельниче

Сегодня, 15:13 | Просмотров: 85 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Теплоход Василий Чапаев вновь пришел в Котельнич, но с трудом смог пришвартоваться. А всё потому, что речной причал находится в полуразрушенном состоянии.

Проблемный причал в КотельничеИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Единственный большой пассажирский теплоход, который ходит по Вятке в настоящее время - это Василий Чапаев. Он бывает в Котельниче 2 раза в год и каждый раз ему приходится причаливать к такой вот разрушенной пристани».

Подготовка к высадке пассажиров в Котельниче выглядит как спецоперация на полудиком берегу реки. Капитан судна лично руководит тем, чтобы трап был зафиксирован крепко, но на суше закрепиться негде - приходится привязывать трап специальными канатами к самому теплоходу, лопатами раскапывать землю у основания трапа, подкладывать доски, чтобы он сильно не шатался.

Проблемный причал в КотельничеЮРИЙ МАШАРИПОВ, КАПИТАН ТЕПЛОХОДА ВАСИЛИЙ ЧАПАЕВ:
«Да, действительно, причал с каждым годом становится всё хуже и хуже. Хотелось бы, чтобы были и кнехты, чтобы была безопасная швартовка. Это не очень хорошо».
 
Бывший грузовой порт в Котельниче давно не работает, о былом размахе напоминает только немецкий поворотный стреловой кран Ганц, раньше он ходил по рельсам и разргужал баржи. В этом году причальную стенку котельничского порта, которая и так разрушена временем, начали разбирать неизвестные люди: там спилили железные ограждения, демонтировали причальные кнехты, за которые судно крепится к берегу. Представители городской администрации обратились в правоохранительные органы.

Проблемный причал в КотельничеСЕРГЕЙ КУДРЕВАТЫХ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КОТЕЛЬНИЧА:
«Информацию о том, что происходят работы по демонтажу мы направили в РОВД для до следственной проверки, там нам сказали, что всё это происходит на законных основаниях, с согласия собственника».
 
Причал сейчас находится в федеральной собственности, не принадлежит городу, хотя возможность принять его на баланс муниципалитета ранее существовала. У Котельнича серьезный туристический потенциал. Гости с удовольствием гуляют по динопарку и посещают месторождение парейозавров. Но нерешенный вопрос с безопасной и комфортной высадкой на берег пассажиров вряд ли способствует развитию регионального туризма, считают местные жители.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

16:10 11.05.2018


Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

В Кирове на ж/д переезде сломалась иномарка.

15:47 11.05.2018


В Кирове на ж/д переезде сломалась иномарка.

Кировчан приглашают на танцевальные вечера памяти Соломона Сахара.

13:45 11.05.2018


Кировчан приглашают на танцевальные вечера памяти Соломона Сахара.

За сутки река Вятка в черте Кирова прибыла на 11 сантиметров.

13:36 11.05.2018


За сутки река Вятка в черте Кирова прибыла на 11 сантиметров.

В Слободском оштрафовали двух местных жителей, инсценировавших ДТП.

13:33 11.05.2018


В Слободском оштрафовали двух местных жителей, инсценировавших ДТП.

Кировская делегация готовится к «Туриаде-2018»

13:01 11.05.2018


Кировская делегация готовится к «Туриаде-2018»

В Кирове начался ремонт улицы Дерендяева.

14:43 10.05.2018


В Кирове начался ремонт улицы Дерендяева.

Все новости

Вести. Кировская область

Городская ярмарка выходного дня добралась и до Костино

15:19 11.05.2018


Городская ярмарка выходного дня добралась и до Костино

Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке Грина

15:15 11.05.2018


Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке Грина

Проблемный причал в Котельниче

15:13 11.05.2018


Проблемный причал в Котельниче

В Нововятске люди вынуждены бороться с потопом в подъезде

12:06 11.05.2018


В Нововятске люди вынуждены бороться с потопом в подъезде

Турнир по кикбоксингу

20:47 10.05.2018


Турнир по кикбоксингу

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

"Василий Чапаев" вновь придет в Котельнич.

02.03.2015


"Василий Чапаев" вновь придет в Котельнич.

«Василий Чапаев» на Вятке

15.03.2012


«Василий Чапаев» на Вятке

В Котельниче жители Затона почти отрезаны от "большой земли"

10.05.2018


В Котельниче жители Затона почти отрезаны от "большой земли"

Проблемы микрорайона «Мостопоезд» в Котельниче

01.04.2015


Проблемы микрорайона «Мостопоезд» в Котельниче

Муниципальная гостиница в Котельниче

21.10.2015


Муниципальная гостиница в Котельниче

Дороги без тротуаров в Котельниче

31.03.2015


Дороги без тротуаров в Котельниче

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

08.05.2018


54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

Уровень воды в Вятке вновь стал расти.

30.04.2018


Уровень воды в Вятке вновь стал расти.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх