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Новости / Общество

Городская ярмарка выходного дня добралась и до Костино

Сегодня, 15:19 | Просмотров: 82 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Традиционная городская ярмарка выходного дня в этом году изменила формат. Теперь торговые ряды разворачивают не только в самом Кирове, но и в крупных селах, относящихся к областному центру. Так, ярмарку уже смогли посетить жители Костино.

Городская ярмарка выходного дня добралась и до Костино ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Городская ярмарка выходного дня добралась и до Костино. Здесь, в поселке, она проводится впервые, но уже в самом начале местные жители с удовольствием ходят по торговым рядам, выбирая для себя различные натуральные продукты. Мясная продукция, молочная, мед, овощи, фрукты и многое другое. Ну и, конечно, все с нетерпением ждут начала концертной программы, для которой уже установлена сцена».
 
Решение перенести базар за черту Кирова в ближайшие населенные пункты принадлежала управлению развития предпринимательства. Специалисты уверены, что переездной формат популярной городской ярмарки выходного дня поможет охватить еще больше кировчан.

Городская ярмарка выходного дня добралась и до Костино АЛЕКСАНДР СИДЕЛЬНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В этом году мы стали применять новые форматы проведения ярмарки, не только в черте города, но и в больших крупных сельских населенных пунктах. И вот, первая, наша ласточка — проведение ярмарки в поселке Костино. Это довольно большой поселок, большие селя окружают Костино. Это Бахта, Русское. Поэтому считаем, что ярмарка здесь будет востребована».

В том, что ярмарка востребована, не сомневаются и ее участники. Продавцы наперебой хвалят свои товары и утверждают, что они не только вкусные, но еще и полезные и недорогие.

- Мед надо кушать всегда. Каждый день. Это напиток богов. С испокон веков считался. Там много микроэлементов полезных для организма.
- Сыры головами - Пошехонский, Российский, Голландский. Потом у нас фермерский сыр - сулугуни, адыгейский. И все цены ниже рыночной цены.

Акции, скидки и широкий ассортимент товаров пришлись по душе и жителям Костино. Раньше им приходилось проезжать десятки километров на автобусе до областного центра, чтобы посетить ярмарку, которая теперь будет приезжать к ним в поселок.

- Мы были вообще удивлены, что у нас такая ярмарка. Раньше она проходила на театралке. Не всегда у нас было время туда выехать. Тем более мы уже пенсионный возраст.
- Пришли посмотреть и саженцы и из еды что-нибудь купить.
- Рады, рады. Прямо веселье, мне кажется, очень хорошо. Приезжали бы почаще.

Приезжать почаще ярмарка, по словам сотрудников администрации, обязательно будет, если этот пробный выезд принесет ожидаемых результатов.


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