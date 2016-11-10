Городская ярмарка выходного дня добралась и до Костино

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Традиционная городская ярмарка выходного дня в этом году изменила формат. Теперь торговые ряды разворачивают не только в самом Кирове, но и в крупных селах, относящихся к областному центру. Так, ярмарку уже смогли посетить жители Костино.Решение перенести базар за черту Кирова в ближайшие населенные пункты принадлежала управлению развития предпринимательства. Специалисты уверены, что переездной формат популярной городской ярмарки выходного дня поможет охватить еще больше кировчан.В том, что ярмарка востребована, не сомневаются и ее участники. Продавцы наперебой хвалят свои товары и утверждают, что они не только вкусные, но еще и полезные и недорогие.Акции, скидки и широкий ассортимент товаров пришлись по душе и жителям Костино. Раньше им приходилось проезжать десятки километров на автобусе до областного центра, чтобы посетить ярмарку, которая теперь будет приезжать к ним в поселок.Приезжать почаще ярмарка, по словам сотрудников администрации, обязательно будет, если этот пробный выезд принесет ожидаемых результатов.