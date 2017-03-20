Сотрудники ГИБДД выявляют нарушения правил тонирования автостекол
Требования, предъявляемые к автомобилистам, направлены исключительно на обеспечение безопасности участников дорожного движения. Тонированные стекла ухудшают обзор, а это может стать причиной ДТП. Особенно велик риск дорожно-транспортных происшествий в темное время суток и в неблагоприятных погодных условиях. Водитель тонированного автомобиля может попросту не заметить преграду на своем пути или пешехода.
МИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нельзя говорить о том, что именно с подвигает людей на подобные действия. У всех разные причины. Но очень часто встречаются нелепые отговорки, что кому-то не нравится, что на него смотрят люди, кому-то не хочется, чтобы в машине было светло. Кто-то не хочет, что бы в салоне были видны оставленные вещи. Подобные отговорки не могут служить оправданием в нарушении требований безопасности дорожного движения».
Ежедневно на дорогах автоинспекторы выявляют автомобили с прозрачными цветными пленками на стеклах, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств. Напомним, что светопропускание автомобильных стекол должно составлять не менее 70%.
МИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ежедневно сотрудники ГИБДД, которые несут службу не только в городе Кирове, выявляют порядка тридцати подобных нарушений. Если умножить на количество дней, то можно примерно подсчитать среднюю цифру».
За подобное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500-т рублей. Возможно, что в ближайшее время на законодательном уровне будут приняты поправки об увеличении штрафа за тонировку передних стекол.
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