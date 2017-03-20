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Сотрудники ГИБДД выявляют нарушения правил тонирования автостекол

Сегодня, 10:06 | Просмотров: 134 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Сотрудники ГИБДД продолжают бороться с нарушениями правил тонирования автостекол. Вместе с экипажами ДПС в рейд отправилась наша съемочная группа.

Требования, предъявляемые к автомобилистам, направлены исключительно на обеспечение безопасности участников дорожного движения. Тонированные стекла ухудшают обзор, а это может стать причиной ДТП. Особенно велик риск дорожно-транспортных происшествий в темное время суток и в неблагоприятных погодных условиях. Водитель тонированного автомобиля может попросту не заметить преграду на своем пути или пешехода.

Сотрудники ГИБДД выявляют нарушения правил тонирования автостеколМИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нельзя говорить о том, что именно с подвигает людей на подобные действия. У всех разные причины. Но очень часто встречаются нелепые отговорки, что кому-то не нравится, что на него смотрят люди, кому-то не хочется, чтобы в машине было светло. Кто-то не хочет, что бы в салоне были видны оставленные вещи. Подобные отговорки не могут служить оправданием в нарушении требований безопасности дорожного движения».

Ежедневно на дорогах автоинспекторы выявляют автомобили с прозрачными цветными пленками на стеклах, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств. Напомним, что светопропускание автомобильных стекол должно составлять не менее 70%.

МИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ежедневно сотрудники ГИБДД, которые несут службу не только в городе Кирове, выявляют порядка тридцати подобных нарушений. Если умножить на количество дней, то можно примерно подсчитать среднюю цифру».

За подобное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500-т рублей. Возможно, что в ближайшее время на законодательном уровне будут приняты поправки об увеличении штрафа за тонировку передних стекол.


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