Сотрудники ГИБДД выявляют нарушения правил тонирования автостекол

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Сотрудники ГИБДД продолжают бороться с нарушениями правил тонирования автостекол. Вместе с экипажами ДПС в рейд отправилась наша съемочная группа.Требования, предъявляемые к автомобилистам, направлены исключительно на обеспечение безопасности участников дорожного движения. Тонированные стекла ухудшают обзор, а это может стать причиной ДТП. Особенно велик риск дорожно-транспортных происшествий в темное время суток и в неблагоприятных погодных условиях. Водитель тонированного автомобиля может попросту не заметить преграду на своем пути или пешехода.Ежедневно на дорогах автоинспекторы выявляют автомобили с прозрачными цветными пленками на стеклах, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств. Напомним, что светопропускание автомобильных стекол должно составлять не менее 70%.За подобное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500-т рублей. Возможно, что в ближайшее время на законодательном уровне будут приняты поправки об увеличении штрафа за тонировку передних стекол.