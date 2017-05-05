В Киров вернулась выставка "Тысяча и одно кимоно"
Продолжения выставки, тронувшей сердца кировчан год назад, ждали многие неравнодушные к восточной культуре жители. Эта коллекция давно путешествует по России, но не в полном объеме. И в этом году в Кирове представили только те кимоно, которые ранее не привозились. В экспозицию входят уникальные раритетные вещи.
МАРИЯ ПАШКОВСКАЯ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. В.М И А. М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Алтарный покров с вышивкой начала 19го века. Кимоно куртизанки начала 20го века. А также шелковый пояс женский, где нить тоньше человеческого волоса. Кимоно простых жителей… И мы можем таким образом проследить образ женщины через эти кимоно, начиная с 17го века, заканчивая современностью».
Свою коллекцию профессор Александра Баркова собирает больше десяти лет и тратит весь доход от выставок на приобретение новых кимоно и уникальных вещей отражающих японскую культуру и историю. В этот раз она привезла в Киров самое первое купленное кимоно — экспонат номер 1.
- Вы видите облака… Облака видим? С посторонней помощью. Вы видите, что по облакам летят веера. Веера видим? И в свою очередь по веерам идут рисунки облаков.
С таким же упоением автор коллекции рассказывает зрителям и о других экспонатах. Здесь представлены и свадебные наряды и траурные. В коллекции есть даже кимоно для ритуального самоубийства. Праздничные кимоно, как для юных девушек, так и для замужних дам выполнялись в двух техниках - узелковом окрашивании и росписи тушью — сумиё. При этом отличить кимоно знатной дамы от простой японской женщины неподготовленному зрителю тяжело.
АЛЕКСАНДРА БАРКОВА, АВТОР КОЛЛЕКЦИИ:
«Принципиально безумно дорогие вещи, вещи высшей степени художественности соседствуют с вещами, давайте называть вещи своими именами, попсовыми. То есть вещами массового спроса. Сделанными дизайнерами не обладающими особым чувством вкуса, но то, что пользуется популярностью у масс. Это хорошо видно, например, на сене красных кимоно».
Приобщиться к культуре страны восходящего солнца и своими глазами увидеть, как менялась японская мода за несколько столетий, кировчане смогут до 8го июля.
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