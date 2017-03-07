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В Вятских полянах открылась вторая в области зеленая комната. Так называют помещение для допроса пострадавших от насилия несовершеннолетних, не травмируя их психику.Зеленая комната была открыта в комплексном центре социального обслуживания. Здесь есть все необходимое для работы психолога. Мольберт, краски, доска для рисования на песке, аудиосистема с набором расслабляющей музыки. Ребенок, не будет знать, что все это время через зеркало Гезелла за ним наблюдают следователи, и ведется аудио и видеофиксация, которая в последствии станет доказательством в суде.Зачастую допрос одного ребенка позволяет выявить и других пострадавших от одного преступника и оказать им необходимую помощь. Количество преступлений связанных с насилием над детьми в регионе с каждым годом увеличивается, а значит, есть реальная необходимость открыть помещения еще в 4х городах — Омутнинске, Яранске, Кирово-Чепецке и Подосиновском районе.После торжественного открытия зеленой комнаты, состоялось межведомственное заседание за круглым столом, на котором было подписано пятистороннее соглашение о сотрудничестве. Теперь насилие над детьми будут совместно расследовать следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области, областное министерство социального развития, аппарат уполномоченного по правам ребенка, приволжским Следственное управлением на транспорте следственного комитета Российской Федерации и Управление министерства внутренних дел России по Кировской области.