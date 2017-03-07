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Новости / Общество

В Вятских полянах открылась вторая в области зеленая комната

Сегодня, 10:05 | Просмотров: 92 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Вятских полянах открылась вторая в области зеленая комната. Так называют помещение для допроса пострадавших от насилия несовершеннолетних, не травмируя их психику.

Зеленая комната была открыта в комплексном центре социального обслуживания. Здесь есть все необходимое для работы психолога. Мольберт, краски, доска для рисования на песке, аудиосистема с набором расслабляющей музыки. Ребенок, не будет знать, что все это время через зеркало Гезелла за ним наблюдают следователи, и ведется аудио и видеофиксация, которая в последствии станет доказательством в суде.

В Вятских полянах открылась вторая в области зеленая комнатаАЙРАТ АХМЕТШИН, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот эта комната, она, действительно для нас очень важна и очень нужна. Я даже приведу небольшую статистику. 152 уголовных дела в прошлом году было возбуждено по факту психологического воздействия и жестокого обращения в отношении детей. 152 дела. Более 250ти эпизодов преступной деятельности. Эти цифры говорят сами за себя».

Зачастую допрос одного ребенка позволяет выявить и других пострадавших от одного преступника и оказать им необходимую помощь. Количество преступлений связанных с насилием над детьми в регионе с каждым годом увеличивается, а значит, есть реальная необходимость открыть помещения еще в 4х городах — Омутнинске, Яранске, Кирово-Чепецке и Подосиновском районе.

В Вятских полянах открылась вторая в области зеленая комнатаВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«К сожалению, мы попали в точку. Потому что зеленая комната в Кирове оказалась очень востребована в первые месяцы работы. И в рамках работы следственного комитета и в рамках жестокого обращения с детьми там прошло несколько сотен детей. Что касается преступлений сексуального характера, то в 2017 году их рост, по сравнению с 2016 годом 78%».

После торжественного открытия зеленой комнаты, состоялось межведомственное заседание за круглым столом, на котором было подписано пятистороннее соглашение о сотрудничестве. Теперь насилие над детьми будут совместно расследовать следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области, областное министерство социального развития, аппарат уполномоченного по правам ребенка, приволжским Следственное управлением на транспорте следственного комитета Российской Федерации и Управление министерства внутренних дел России по Кировской области.


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