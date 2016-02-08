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Новости / Общество

Кировчанка перечислила 154 тысячи рублей мошенникам на фейковый сайт базы отдыха.

Сегодня, 13:02 | Просмотров: 103 | Версия для печати
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В полицию обратилась кировчанка, 1959 г.р., которую обманули при покупке путевок в пансионат на Черном море.
 
Путевки женщина забронировала при помощи сайта в интернете. В общей сложности за отдых 10 человек, свой и родственников, кировчанка перечислила «пансионату» в Абхазии 154 тысячи рублей. Но подтверждение брони так и не поступило.
 
Тогда пенсионерка связалась с домом отдыха по телефону. Сотрудники настоящего пансионата пояснили, что деньги они не получали, а сайт, с помощью которого она «бронировала путевки» - фейковый, создан мошенниками.
 
Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.
 
Как выяснилось, еще в марте в сети Интернет появились предупреждения о том, что в популярной поисковой системе рекламируется сайт мошенников, который представляет себя официальным сайтом дома отдыха в Абхазии. Именно им и воспользовалась кировская пенсионерка.
 
Потенциальным отдыхающим на нем предлагали забронировать тур с большой скидкой. Настоящий дома отдыха никаких акций не проводил.
 
Также на сайте-двойнике был указан юридический адрес настоящего пансионата, а расчетный счет (куда и перечисляют обманутые граждане деньги) – московский.
 
Полиция предупреждает кировчан о необходимости быть бдительнее. Перед тем как забронировать отдых, необходимо убедиться в добросовестности сайта, на котором размещено предложение.
 
по информации УМВД по Кировской области


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