Кировчанка перечислила 154 тысячи рублей мошенникам на фейковый сайт базы отдыха.

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В полицию обратилась кировчанка, 1959 г.р., которую обманули при покупке путевок в пансионат на Черном море.

Путевки женщина забронировала при помощи сайта в интернете. В общей сложности за отдых 10 человек, свой и родственников, кировчанка перечислила «пансионату» в Абхазии 154 тысячи рублей. Но подтверждение брони так и не поступило.

Тогда пенсионерка связалась с домом отдыха по телефону. Сотрудники настоящего пансионата пояснили, что деньги они не получали, а сайт, с помощью которого она «бронировала путевки» - фейковый, создан мошенниками.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.

Как выяснилось, еще в марте в сети Интернет появились предупреждения о том, что в популярной поисковой системе рекламируется сайт мошенников, который представляет себя официальным сайтом дома отдыха в Абхазии. Именно им и воспользовалась кировская пенсионерка.

Потенциальным отдыхающим на нем предлагали забронировать тур с большой скидкой. Настоящий дома отдыха никаких акций не проводил.

Также на сайте-двойнике был указан юридический адрес настоящего пансионата, а расчетный счет (куда и перечисляют обманутые граждане деньги) – московский.

Полиция предупреждает кировчан о необходимости быть бдительнее. Перед тем как забронировать отдых, необходимо убедиться в добросовестности сайта, на котором размещено предложение.

по информации УМВД по Кировской области