Киров прошел пик паводка.

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За прошедшие сутки вода в реке Вятке пошла на убыль.

Уровень воды в черте Кирова снизился на 1 см и на 15 мая составил +462 см от нулевого поста (14 мая - + 463 см). На «минус» вода пошла и в районе Нововятска, Кирово-Чепецка, Слободского.

В подтопляемых микрорайонах продолжают работать системы оповещения и организованы ежедневные объезды территорий специалистами ЕДДС. Информирование населения об уровне воды проводится с помощью громкоговорителей, установленных на транспортных средствах, а также при подворовом объезде домовладений.

За помощью к спасателям никто из местных жителей пока не обращался.