В Котельничском районе из-за паводка началась эвакуация.

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В настоящее время в отличие от Кирова там уровень реки продолжает подниматься и на сегодняшний день составляет 642 см. Подтоплено 4 жилых дома. Пик половодья ожидается на 17 – 18 мая.На данный момент в гостинице города Котельнича размещены 4 жителя, которые были эвакуированы из затопляемой заречной части города. По прибрежным районам курсирует пассажирское судно, которое занимается перевозкой населения на большую землю. Охвачены все дома в зоне затопления. Кроме того обеспечивается запас продуктов питания и предметов первой необходимости местных магазинов.Службы города также оповещают население заречной части города о паводковой ситуации. Информация регулярно обновляется и актуализируется. Также для оповещения населения заречной части города имеется ручная сирена.