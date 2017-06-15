В Котельничском районе из-за паводка началась эвакуация.
На данный момент в гостинице города Котельнича размещены 4 жителя, которые были эвакуированы из затопляемой заречной части города. По прибрежным районам курсирует пассажирское судно, которое занимается перевозкой населения на большую землю. Охвачены все дома в зоне затопления. Кроме того обеспечивается запас продуктов питания и предметов первой необходимости местных магазинов.
Службы города также оповещают население заречной части города о паводковой ситуации. Информация регулярно обновляется и актуализируется. Также для оповещения населения заречной части города имеется ручная сирена.
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09.05.2018