Нормы пыли на некоторых улицах Кирова превышены в 61 раз.

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Замеры сделали активисты воспользовавшись методикой Минстроя.Для этого выбирается один квадратный метр проезжей части. Вся грязь и пыль с него собирается в пакет. Далее содержимое взвешивают. Норматив допускает не более 30 граммов грязи на 1 кв.метр улично-дорожной сети.Для замеров были выбраны места у социальных объектов. Результаты опубликованы в паблике "Красивый Киров".- Школа №59 на ул. Некрасова - 1004 грамма, норматив превышен в 33 раза;- Детский сад №41 на ул. Пугачева - 1372 грамма, норматив превышен в 45 раз;- Детская поликлиника №2 на ул. Некрасова - 1846 грамм, норматив превышен в 61 раз.Как отмечают активисты - все места попавшие под замеры находятся на проезжей части. На них не паркуются автомобили ни в ночное ни в дневное время, а стало быть они доступны для уборки.