Кировская делегация отправилась в Саратовскую область на «Туриаду-2018»

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Кировская делегация отправилась в Саратовскую область в спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада -2018».«Туриада» - это уникальный формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы, который возрождает лучшие традиции спортивного, и познавательного туризма. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.В состав делегации Кировской области вошли 40 любителей спортивного туризма в возрасте от 16 лет до 21 года. Они представят регион в 4 видах программы: велоспорт, пешеходный туризм, познавательная программа и водные виды спорта.В этом году «Туриада» соберет около 700 человек - лучших спортсменов-туристов, студентов вузов, тренеров и экспертов. Участники спортивно-туристского лагеря продемонстрируют свою физическую выносливость, научатся работать в команде, познакомятся с достопримечательностями страны.