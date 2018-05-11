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Кировская делегация отправилась в Саратовскую область на «Туриаду-2018»

Сегодня, 18:06 | Просмотров: 57 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Кировская делегация отправилась в Саратовскую область в спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада -2018».

«Туриада» - это уникальный формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы, который возрождает лучшие традиции спортивного, и познавательного туризма. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.

Кировская делегация отправилась в Саратовскую область на «Туриаду-2018»ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самое главное. Пусть не все получится, но помните, что вы представляете Кировскую область. Это тот регион, который славится своим нестандартным умением решать абсолютно любые задачи и в рамках этих задач у вас получится достойно выступить, представить область, показать себя. Отдохнуть и получить хорошее настроение».

В состав делегации Кировской области вошли 40 любителей спортивного туризма в возрасте от 16 лет до 21 года. Они представят регион в 4 видах программы: велоспорт, пешеходный туризм, познавательная программа и водные виды спорта.

Кировская делегация отправилась в Саратовскую область на «Туриаду-2018»СВЕТЛАНА КНЯЗЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ:
«Я считаю, что у нас по многим видам, по вело, воде и познавательному команды постеснялись практически на 100 %. Но ребята готовы. Пешеходка, за которую я отвечаю, надеюсь, что выступим. Будет тяжело, первых мест не ждем, но мы готовы выступить как можно лучше».

В этом году «Туриада» соберет около 700 человек - лучших спортсменов-туристов, студентов вузов, тренеров и экспертов. Участники спортивно-туристского лагеря продемонстрируют свою физическую выносливость, научатся работать в команде, познакомятся с достопримечательностями страны.


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