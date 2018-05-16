В Кирове в парке пожарно-спасательной ретротехники МЧС появился новый экспонат.
Водомётный катер "КС-100Д1" стал частью большой экспозиции, расположенной на территории Вятского учебно-спасательного центра "Прометей".
"КС-100Д1" - это универсальный речной "трудяга", который выпускался с 1963 года.
Его применяли при тушении пожаров на судах и в прибрежной зоне, а также для спасения на водах, при работе водолазов, для буксировки леса и т.д.
Катер использовали сотрудники Кировского гидрометцентра. Списанную технику они решили передать для пополнения музейно-выставочного комплекса ГУ МЧС по Кировской области.
Судно с берега реки Вятки было погружено на полуприцеп-платформу и доставлено на "Прометей". В ближайшее время начнутся работы по реставрации катера и изготовлении постамента.
Открытие планируется приурочить ко дню ГИМС, который отмечается 15 июня.
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