В Кирове в парке пожарно-спасательной ретротехники МЧС появился новый экспонат.

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Водомётный катер "КС-100Д1" стал частью большой экспозиции, расположенной на территории Вятского учебно-спасательного центра "Прометей".

"КС-100Д1" - это универсальный речной "трудяга", который выпускался с 1963 года.

Его применяли при тушении пожаров на судах и в прибрежной зоне, а также для спасения на водах, при работе водолазов, для буксировки леса и т.д.

Катер использовали сотрудники Кировского гидрометцентра. Списанную технику они решили передать для пополнения музейно-выставочного комплекса ГУ МЧС по Кировской области.

Судно с берега реки Вятки было погружено на полуприцеп-платформу и доставлено на "Прометей". В ближайшее время начнутся работы по реставрации катера и изготовлении постамента.

Открытие планируется приурочить ко дню ГИМС, который отмечается 15 июня.