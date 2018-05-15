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В Саратове состоялось совещание Секретаря Совбеза России и полпреда Президента РФ в ПФО

Сегодня, 13:21 | Просмотров: 90 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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В Саратове Николай Патрушев и Михаил Бабич провели совместное совещание Секретаря Совета Безопасности России и полпреда Президента России в ПФО.

С главами регионов Приволжья участвовал и губернатор Кировской области Игорь Васильев, обсуждались вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов среди молодёжи. Одной из серьезных проблем полпред назвал создание сообществ в интернете, пропагандирующих насилие, убийства и суицидальные проявления.

В Саратове состоялось совещание Секретаря Совбеза России и полпреда Президента РФ в ПФОМИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Приходиться констатировать тот факт, что на фоне усилий органов власти, направленных на создание патриотично ориентированной социально активной молодёжи, значительная часть подростков предоставлена сама себе, ориентируется на псевдоцели и ложные приоритеты под определяющим воздействием криминальной среды, СМИ, заполненных негативом, культом роскошной жизни и безыдейности, Интернетом, где также доминирует потребительское отношение к окружающему миру и правовой нигилизм. Вместе с тем, подрастающее поколение - это наш основной ресурс национальной безопасности страны и безусловный гарант поступательного развития общества, экономических и социальных инноваций».

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обратил внимание на необходимость повышения эффективности гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи. Также на совещании шла речь о противодействии незаконному обороту наркотических средств. Михаил Бабич обозначил существующие в законодательстве пробелы и обратился к участникам с предложением по их детальной проработке. Наиболее конструктивные идеи будут внесены в проект решения и доложены Президенту Российской Федерации.


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