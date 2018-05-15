В Саратове состоялось совещание Секретаря Совбеза России и полпреда Президента РФ в ПФО

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В Саратове Николай Патрушев и Михаил Бабич провели совместное совещание Секретаря Совета Безопасности России и полпреда Президента России в ПФО.С главами регионов Приволжья участвовал и губернатор Кировской области Игорь Васильев, обсуждались вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов среди молодёжи. Одной из серьезных проблем полпред назвал создание сообществ в интернете, пропагандирующих насилие, убийства и суицидальные проявления.Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обратил внимание на необходимость повышения эффективности гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи. Также на совещании шла речь о противодействии незаконному обороту наркотических средств. Михаил Бабич обозначил существующие в законодательстве пробелы и обратился к участникам с предложением по их детальной проработке. Наиболее конструктивные идеи будут внесены в проект решения и доложены Президенту Российской Федерации.