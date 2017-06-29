Активисты ОНФ благоустраивают территорию Дворца творчества мемориал

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У входа во Дворец пионеров к концу лета появится 10-метровая клумба в форме пятиконечной звезды с языками декоративного пламени и мини-сцена в виде галстука из двух треугольников. Инициаторы проекта - активисты ОНФ.Сейчас у Дворца творчества Мемориал кипит работа: волонтёры из ОНФ вместе с неравнодушными кировчанами расчищают площадку под клумбу и мини-сцену. Нужно убрать разросшиеся кустарники, вскопать землю. Работы много, хватит на всё лето. Клумба слева от входа во Дворец будет представлять из себя конструкцию в виде пятиконечной звезды, в центре которой установят импровизированное пламя из металла. На лучах звезды разместят многофункциональные настилы из дерева, там можно будет сидеть. Повсюду рассадят кустарники и цветы.Общероссийскому народному фронту в этом проекте помогают центры местной активности. Неравнодушные люди с радостью готовы сделать свой вклад в общее доброе дело. Гулять в парке у Дворца пионеров любят многие, сделать место прогулок красивым и уютным - посильная задача для тех, кто не привык сидеть, сложа руки.Проект благоустройства мемориальной зоны разрабатывали эксперты из клуба "Вятские сады", растения будут высажены по принципам пермакультуры. Это особая агротехнология, которая не будет требовать больших усилий для ухаживания за клумбами.По планам организаторов, активная фаза строительства завершится к осени, тогда же в землю посадят луковичные растения. А во всей красерезультат можно будет увидеть уже в следующем году. Добавим, что в ОНФ с радостью примут любую посильную помощь от кировчан - от саженцев цветов и растений до прямой физической помощи в работе. Связаться с активистами можно через контактную информацию на сайте Общероссийского Народного Фронта.