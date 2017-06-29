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Новости / Общество

Активисты ОНФ благоустраивают территорию Дворца творчества мемориал

Сегодня, 15:25 | Просмотров: 76 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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У входа во Дворец пионеров к концу лета появится 10-метровая клумба в форме пятиконечной звезды с языками декоративного пламени и мини-сцена в виде галстука из двух треугольников. Инициаторы проекта - активисты ОНФ.

Сейчас у Дворца творчества Мемориал кипит работа: волонтёры из ОНФ вместе с неравнодушными кировчанами расчищают площадку под клумбу и мини-сцену. Нужно убрать разросшиеся кустарники, вскопать землю. Работы много, хватит на всё лето. Клумба слева от входа во Дворец будет представлять из себя конструкцию в виде пятиконечной звезды, в центре которой установят импровизированное пламя из металла. На лучах звезды разместят многофункциональные настилы из дерева, там можно будет сидеть. Повсюду рассадят кустарники и цветы.

Активисты ОНФ благоустраивают территорию Дворца творчества мемориалВАЛЕРИЯ ЧЕРЕМИСИНОВА, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Мы понимаем, что эта история долгоиграющая, что нам придётся не один день и вечер, выходной, провести здесь за упорной работой. Но поддержка людей, местных жителей, вообще горожан, нас очень мотивирует. Потому что на наш призыв помочь всегда откликается большое количество людей».
 
Общероссийскому народному фронту в этом проекте помогают центры местной активности. Неравнодушные люди с радостью готовы сделать свой вклад в общее доброе дело. Гулять в парке у Дворца пионеров любят многие, сделать место прогулок красивым и уютным - посильная задача для тех, кто не привык сидеть, сложа руки.

Активисты ОНФ благоустраивают территорию Дворца творчества мемориалИРИНА ТРАЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА:
«Всё детство наше прошло здесь. Многих принимали в пионеры здесь. Дети мои тоже здесь выросли. Когда активные жители приходят сюда, помогают, это даёт силы».
 
Проект благоустройства мемориальной зоны разрабатывали эксперты из клуба "Вятские сады", растения будут высажены по принципам пермакультуры. Это особая агротехнология, которая не будет требовать больших усилий для ухаживания за клумбами.

Активисты ОНФ благоустраивают территорию Дворца творчества мемориалСВЕТЛАНА КЕКИНА, КУРАТОР ПРОЕКТА УСТАНОВКИ КЛУМБ У ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА – МЕМОРИАЛ:
«Мы стараемся сделать это так, чтобы не нужно было полоть. Там, где будут разбиты клумбы, мы растения так посадим, чтобы они заняли всё пространство. Разноуровневая корневая система растений как раз для этого и нужна. Какие-то растения будут кормить, какие-то оберегать друг друга».
 
По планам организаторов, активная фаза строительства завершится к осени, тогда же в землю посадят луковичные растения. А во всей красе
результат можно будет увидеть уже в следующем году. Добавим, что в ОНФ с радостью примут любую посильную помощь от кировчан - от саженцев цветов и растений до прямой физической помощи в работе. Связаться с активистами можно через контактную информацию на сайте Общероссийского Народного Фронта.


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