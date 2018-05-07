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Поисковый отряд из Свечи вернулся из экспедиции в Новгородскую область

Сегодня, 15:26 | Просмотров: 92 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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15 лет поисковый отряд "Взвод" выезжает в экспедиции в Новгородскую область. За это время найдено множество уникальных предметов. Последним из них стал церковный артефакт 19-го века.

В этом музее лишь часть находок поисковиков. О каждой протоиерей Владимир Неганов может рассказать многое. Он настоятель прихода Никольского храма и руководитель отряда "Взвод". Работая этой весной на позициях одной из советских частей Северо-Западного фронта, удалось найти оклад иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Сама икона утеряна. Оклад найден в районе деревни Сутоки. Во время войны жители уносили все ценное в землянки. Поэтому, оклад лежал на довольно большой глубине. Но, как говорит протоиерей, он практически сам пришёл к нам в руки в первый же день экспедиции. Сейчас оклад отправлен на реставрацию.

Поисковый отряд из Свечи вернулся из экспедиции в Новгородскую областьПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР НЕГАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ВЗВОД":
«Следующее наше действие мы заказываем икону под этот оклад. А далее делаем киот для нее, и икона будет находиться в одном из храмов Вятской митрополии».
 
 
Домашний хозинвентарь, каски, снаряды. Они дополнили музейную экспозицию. Посмотреть на нее приходят жители и гости поселка. Отряд "Взвод" один из ведущих в регионе. На декабрьском областном слете в рамках конкурса на лучшую презентацию поисковой работы свечинцы заняли третье место. Подростки ходят в экспедиции, начиная с 14 лет. За плечами Анжелики Дробязко уже две поездки. Последняя запомнилась тяжелыми условиями.

Поисковый отряд из Свечи вернулся из экспедиции в Новгородскую областьАНЖЕЛИКА ДРОБЯЗКО, ЧЛЕН ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ВЗВОД":
«Было очень холодно. Но, несмотря на это, мы преодолели все препятствия. Добирались сутки, выставляли лагерь под дождем. Интересно именно раскапывать. Неописуемые такие ощущения».
 
 
За 15 лет ряды отряда заметно выросли. Патриотическое воспитание молодежи через поисковые экспедиции стало одной из целей создания "Взвода". Кроме этого, подростков ежегодно готовят к мероприятиям 9-го мая. Ребята изучают историю войны, проходят строевую подготовку. Но неизгладимый след оставляют все же находки на полях боевых действий.

Поисковый отряд из Свечи вернулся из экспедиции в Новгородскую областьЮРИЙ МАЛЬЦЕВ, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ВЗВОД":
«Нашли человека, который был даже награжден медалью "За отвагу". Сделали запрос в министерство обороны. Медаль пришла и была ее торжественная передача родственникам».
 
 
Поисковая работа на месте последней экспедиции будет продолжена. Там были найдены останки двух солдат и медаль. Сейчас поисковики пытаются восстановить ее номер, чтобы в последующем узнать, кому она принадлежала.


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