В Кирове прошло заседание научно-методического совета архивных учреждений ПФО
К заседанию была приурочена презентация выставки уникальных и особо ценных документов государственных архивов Кировской области, отражающая важнейшие вехи истории и культуры Вятского края. Большинство документов включены в государственный региональный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации и экспонируются впервые.
Научно-методический совет это ежегодное мероприятие, которое проводится под эгидой Федерального архивного агентства Росархива и заседание проходит по очереди в каждом регионе. В этом году гостей принимает областной центр.
БОРИС ПУДАЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проходит такое заседание в виде конференции, семинара, круглого стола. Обычно в ПФО торжественное заседание, тем более год особый. Год столетия государственной архивной службы. Соответственно будут доклады, а потом пойдет семинар-совещание, в том числе в формате круглого стола и обмен опытом».
В заседание совета приняли участие статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального архивного агентства, руководители органов управления архивным делом и госархивов 14 субъектов ПФО.
Ключевыми темами обсуждения стали развитие архивного дела в субъектах ПФО, повышение качества оказываемых архивами госуслуг, рассекречивания архивных документов. Кроме того были рассмотрены вопросы подготовки и переподготовки специалистов архивных учреждений и информатизации архивной деятельности.
ОЛЕГ НАУМОВ, СТАТС-СЕКРЕТАРЬ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРХИВНОГО АГЕНТСТВА:
«Важно найти адрес документа, а каждый документ, как и любой человек, имеет свой ИНН. Название архива, название фонда, название описи, номер дела, номер листа. Если вы нашли этот адрес, то далее смотрите область, которая есть или заказываете в архиве копию. Это уже не проблема».
На мероприятии сотрудников и ветеранов архивной службы отметили наградами и поощрениями Федерального архивного агентства и научно-методического совета. Также в ходе заседания подвели итоги отборочного тура всероссийского конкурса «Архив XXI века».
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
24.12.2014
В Кирове прошло заседание Координационного совета по промышленности при Минпромторге России
Популярные новости
09.05.2018
9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)
11.05.2018