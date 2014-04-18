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В Кирове прошло заседание научно-методического совета архивных учреждений ПФО. В нем приняли участие представители 14-ти регионов. Один из главных вопросов - развитие архивного дела.К заседанию была приурочена презентация выставки уникальных и особо ценных документов государственных архивов Кировской области, отражающая важнейшие вехи истории и культуры Вятского края. Большинство документов включены в государственный региональный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации и экспонируются впервые.Научно-методический совет это ежегодное мероприятие, которое проводится под эгидой Федерального архивного агентства Росархива и заседание проходит по очереди в каждом регионе. В этом году гостей принимает областной центр.В заседание совета приняли участие статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального архивного агентства, руководители органов управления архивным делом и госархивов 14 субъектов ПФО.Ключевыми темами обсуждения стали развитие архивного дела в субъектах ПФО, повышение качества оказываемых архивами госуслуг, рассекречивания архивных документов. Кроме того были рассмотрены вопросы подготовки и переподготовки специалистов архивных учреждений и информатизации архивной деятельности.На мероприятии сотрудников и ветеранов архивной службы отметили наградами и поощрениями Федерального архивного агентства и научно-методического совета. Также в ходе заседания подвели итоги отборочного тура всероссийского конкурса «Архив XXI века».