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В Кирове прошло заседание научно-методического совета архивных учреждений ПФО

Сегодня, 17:49 | Просмотров: 91 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кирове прошло заседание научно-методического совета архивных учреждений ПФО. В нем приняли участие представители 14-ти регионов. Один из главных вопросов - развитие архивного дела.

К заседанию была приурочена презентация выставки уникальных и особо ценных документов государственных архивов Кировской области, отражающая важнейшие вехи истории и культуры Вятского края. Большинство документов включены в государственный региональный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации и экспонируются впервые.

Научно-методический совет это ежегодное мероприятие, которое проводится под эгидой Федерального архивного агентства Росархива и заседание проходит по очереди в каждом регионе. В этом году гостей принимает областной центр.

В Кирове прошло заседание научно-методического совета архивных учреждений ПФО БОРИС ПУДАЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проходит такое заседание в виде конференции, семинара, круглого стола. Обычно в ПФО торжественное заседание, тем более год особый. Год столетия государственной архивной службы. Соответственно будут доклады, а потом пойдет семинар-совещание, в том числе в формате круглого стола и обмен опытом».

В заседание совета приняли участие статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального архивного агентства, руководители органов управления архивным делом и госархивов 14 субъектов ПФО.

Ключевыми темами обсуждения стали развитие архивного дела в субъектах ПФО, повышение качества оказываемых архивами госуслуг, рассекречивания архивных документов. Кроме того были рассмотрены вопросы подготовки и переподготовки специалистов архивных учреждений и информатизации архивной деятельности.

В Кирове прошло заседание научно-методического совета архивных учреждений ПФО ОЛЕГ НАУМОВ, СТАТС-СЕКРЕТАРЬ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРХИВНОГО АГЕНТСТВА:
«Важно найти адрес документа, а каждый документ, как и любой человек, имеет свой ИНН. Название архива, название фонда, название описи, номер дела, номер листа. Если вы нашли этот адрес, то далее смотрите область, которая есть или заказываете в архиве копию. Это уже не проблема».

На мероприятии сотрудников и ветеранов архивной службы отметили наградами и поощрениями Федерального архивного агентства и научно-методического совета. Также в ходе заседания подвели итоги отборочного тура всероссийского конкурса «Архив XXI века».


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