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Новости / Общество

Верующие приняли участие в Борисоглебском крестном ходе

Сегодня, 17:51 | Просмотров: 100 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кировской области совершился древнейший на вятской земле Борисоглебский крестный ход. Более 1000 верующих прошли расстояние от села Волково до села Никульчино в Слободском районе. Что значит для паломников участие в молитвенном шествии, выяснял Иван Швецов.

Крестный ход в Никульчино год от года молодеет. Среди паломников много семей с маленькими детьми. Конечно, малыши еще пока не понимают до конца духовный смысл происходящего, но они, также как и взрослые чувствуют особую атмосферу радости от приобщения к древней традиции.

Верующие приняли участие в Борисоглебском крестном ходеЗАХАР ОГОРОДНИКОВ, УЧАСТНИК КРЕСТНОГО ХОДА:
«Сегодня мы в крестный ход ходили. Это значит такой поход, отдыхать нужно. Мне понравилось в лесу ходить, еще понравилось вот здесь лежать и спать».
 
Верующие несли с собой икону Бориса и Глеба. У этой святыни интересная судьба, она считается первой вятской иконой.

Наши предки, уроженцы Великого Новгорода, основали на берегу реки Никульчинки своё первое поселение и построили церковь во имя святых страстотерпцев.

Верующие приняли участие в Борисоглебском крестном ходеЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, БЛАГОЧИННЫЙ СЛОБОДСКОГО ОКРУГА ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«История святых Бориса и Глеба имеет самое прямое отношение к нам. Как часто между нами тоже не хватает мира. Мира не хватает между родными и близкими. Между детьми и родителями. Между братьями и сестрами. Между соседями. И хотелось бы, чтобы войны не было на русской земле. А мир и божье благословение пребывали на наших сёлах и городах».

Чтобы правильно пройти Крестный ход, надо понимать его смысл, говорят священники. Наша жизнь – это длинная дорога и, следуя по этому пути, мы можем, как возрастать в благочестии, так и совершать ошибки. Крестный ход – время молитвы и размышления о своей жизни, о своем пути и его смысле.

Верующие приняли участие в Борисоглебском крестном ходеНАТАЛЬЯ ОГОРОДНИКОВА, УЧАСТНИЦА КРЕСТНОГО ХОДА:
«Сегодня вторник, рабочий день. Можно идти на работу, и нужно большинству людей. Но тем, у кого есть возможность, стоят перед выбором: или заняться своими повседневными делами, или посвятить один день Господу. И все, кто сегодня собрались здесь сделали выбор в сторону вот такой духовной радости».

Как и другие крестные ходы, Никулицкий в конце 1920-х годов был запрещен богоборцами. Возрожден он был только в 1995 году трудами бывшего настоятеля Троицкой церкви села Волково священника Геннадия Кочурова, ныне иеромонаха Матфея и вятских краеведов Артемия Маркелова и Валерия Желнина. По благословению митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа крестный ход стал совершаться между селами Волково и Никульчино ежегодно 15 мая - в день перенесения мощей святых князей Бориса и Глеба.

Верующие приняли участие в Борисоглебском крестном ходеСЕРГЕЙ БАБИНЦЕВ, УЧАСТНИК КРЕСТНОГО ХОДА:
«Цель у нас у всех одна - встреча с Христом. И вот задача каждого христианина - достойная встреча с Христом, а для того, чтобы её реализовать нужно достойно потрудиться».

Верующие считают, что опыт, который дает участие в крестном ходе, невозможно приобрести ни силой мысли, ни знаниями: он уникален. Молитвенное шествие со святыней, исполнение древних обетов – это особая жертва, которую христиане приносят Богу.

Икона Бориса и Глеба пробудет в церкви села Никульчино до осени. 18 сентября состоится еще один крестный ход - верующие вернут икону в Троицкую церковь села Волково.


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