Верующие приняли участие в Борисоглебском крестном ходе

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В Кировской области совершился древнейший на вятской земле Борисоглебский крестный ход. Более 1000 верующих прошли расстояние от села Волково до села Никульчино в Слободском районе. Что значит для паломников участие в молитвенном шествии, выяснял Иван Швецов.Крестный ход в Никульчино год от года молодеет. Среди паломников много семей с маленькими детьми. Конечно, малыши еще пока не понимают до конца духовный смысл происходящего, но они, также как и взрослые чувствуют особую атмосферу радости от приобщения к древней традиции.Верующие несли с собой икону Бориса и Глеба. У этой святыни интересная судьба, она считается первой вятской иконой.Наши предки, уроженцы Великого Новгорода, основали на берегу реки Никульчинки своё первое поселение и построили церковь во имя святых страстотерпцев.Чтобы правильно пройти Крестный ход, надо понимать его смысл, говорят священники. Наша жизнь – это длинная дорога и, следуя по этому пути, мы можем, как возрастать в благочестии, так и совершать ошибки. Крестный ход – время молитвы и размышления о своей жизни, о своем пути и его смысле.Как и другие крестные ходы, Никулицкий в конце 1920-х годов был запрещен богоборцами. Возрожден он был только в 1995 году трудами бывшего настоятеля Троицкой церкви села Волково священника Геннадия Кочурова, ныне иеромонаха Матфея и вятских краеведов Артемия Маркелова и Валерия Желнина. По благословению митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа крестный ход стал совершаться между селами Волково и Никульчино ежегодно 15 мая - в день перенесения мощей святых князей Бориса и Глеба.Верующие считают, что опыт, который дает участие в крестном ходе, невозможно приобрести ни силой мысли, ни знаниями: он уникален. Молитвенное шествие со святыней, исполнение древних обетов – это особая жертва, которую христиане приносят Богу.Икона Бориса и Глеба пробудет в церкви села Никульчино до осени. 18 сентября состоится еще один крестный ход - верующие вернут икону в Троицкую церковь села Волково.