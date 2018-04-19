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В области началась подготовка к Великорецкому Крестному ходу

Сегодня, 20:42 | Просмотров: 146 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Совсем скоро начнется активная подготовка к Великорецкому крестному ходу - одному из самых продолжительных в православном мире. В Трифоновом монастыре к этому времени планируют отремонтировать купель.

С 2011 года Великорецкий крестный ход начинается на территории Трифонова монастыря. Здесь, в Никольской церкви, тихо ждет долгого пути список с образа Святителя Николая. Чтобы сопроводить святыню в Великорецкое паломники приходят сюда утром 3 июня. Перед долгой дорогой у них есть возможность помолиться и окунуться в купель. Сейчас она закрыта на ремонт, но к началу Крестного хода ее обещают открыть - все будет свежее и новое.

В области началась подготовка к Великорецкому Крестному ходуВИТАЛИЙ ЛАПШИН, СЕКРЕТАРЬ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«Место для погружения с новыми поручнями, новые материалы. Планируется установка трех икон, пока из пластика, в дальнейшем они будут мозайчатые - иконы преподобного Трифона, Спасителя, Богородицы».

Что касается маршрута Крестного хода, то изменений не предвидится. Все будет как в прошлом году, по тому же графику. Для паломников организуют камеры хранения, места остановок обработают от клещей. Первая большая стоянка с ночевкой - в селе Бобино. Верующие придут сюда вечером 3 июня.

В области началась подготовка к Великорецкому Крестному ходуАЛЕКСАНДР БЕРЕЗИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННЕЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь будет работать поисково-спасательный отряд с врачами-добровольцами, которые окажут всю необходимую помощь. Здесь же дежурят скорые - обеспечивая эвакуацию в экстренных случаях».

В этом году синоптики на начало июня обещают сухую и жаркую погоду, поэтому паломникам, скорее всего, предстоит идти в зной.
Небольшие остановки обычно делают каждые 6-7 километров. Второй ночлег с полноценным ужином будет только поздним вечером 4 июня.

В области началась подготовка к Великорецкому Крестному ходуЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В село Монастырское паломники приходят уставшими, позади, пожалуй, самый продолжительный переход. Здесь можно полноценно отдохнуть, подкрепиться и получить медицинскую помощь».

Весь путь до села Великорецкого занимает три дня и две ночи. На берегу реки Великой верующих ждет большой праздник в честь явления образа святителя Николая. Литургия начнется в 10 часов 6 июня. После митрополит Марк освятит источник и реку и тогда паломники, по православной традиции, смогут в нее окунуться.

ВИТАЛИЙ ЛАПШИН, СЕКРЕТАРЬ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«В ближайшее время, в течение 2 недель, уровень воды будет опускаться, и будут ремонтироваться сходни, благоустраиваться территория, поляна».

На радость всем верующим два года назад, после реставрации, в Великорецком был открыт Никольский храм. А недавно в нем установили отопительную систему - теперь в храме будет тепло и зимой.

Кстати, в этом году Великорецкий крестный ход особенный, юбилейный - с момента явления образа Николая Чудотворца исполнится 635 лет.


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