В области началась подготовка к Великорецкому Крестному ходу
С 2011 года Великорецкий крестный ход начинается на территории Трифонова монастыря. Здесь, в Никольской церкви, тихо ждет долгого пути список с образа Святителя Николая. Чтобы сопроводить святыню в Великорецкое паломники приходят сюда утром 3 июня. Перед долгой дорогой у них есть возможность помолиться и окунуться в купель. Сейчас она закрыта на ремонт, но к началу Крестного хода ее обещают открыть - все будет свежее и новое.
ВИТАЛИЙ ЛАПШИН, СЕКРЕТАРЬ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«Место для погружения с новыми поручнями, новые материалы. Планируется установка трех икон, пока из пластика, в дальнейшем они будут мозайчатые - иконы преподобного Трифона, Спасителя, Богородицы».
Что касается маршрута Крестного хода, то изменений не предвидится. Все будет как в прошлом году, по тому же графику. Для паломников организуют камеры хранения, места остановок обработают от клещей. Первая большая стоянка с ночевкой - в селе Бобино. Верующие придут сюда вечером 3 июня.
АЛЕКСАНДР БЕРЕЗИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННЕЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь будет работать поисково-спасательный отряд с врачами-добровольцами, которые окажут всю необходимую помощь. Здесь же дежурят скорые - обеспечивая эвакуацию в экстренных случаях».
В этом году синоптики на начало июня обещают сухую и жаркую погоду, поэтому паломникам, скорее всего, предстоит идти в зной.
Небольшие остановки обычно делают каждые 6-7 километров. Второй ночлег с полноценным ужином будет только поздним вечером 4 июня.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В село Монастырское паломники приходят уставшими, позади, пожалуй, самый продолжительный переход. Здесь можно полноценно отдохнуть, подкрепиться и получить медицинскую помощь».
Весь путь до села Великорецкого занимает три дня и две ночи. На берегу реки Великой верующих ждет большой праздник в честь явления образа святителя Николая. Литургия начнется в 10 часов 6 июня. После митрополит Марк освятит источник и реку и тогда паломники, по православной традиции, смогут в нее окунуться.
ВИТАЛИЙ ЛАПШИН, СЕКРЕТАРЬ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«В ближайшее время, в течение 2 недель, уровень воды будет опускаться, и будут ремонтироваться сходни, благоустраиваться территория, поляна».
На радость всем верующим два года назад, после реставрации, в Великорецком был открыт Никольский храм. А недавно в нем установили отопительную систему - теперь в храме будет тепло и зимой.
Кстати, в этом году Великорецкий крестный ход особенный, юбилейный - с момента явления образа Николая Чудотворца исполнится 635 лет.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
09.05.2018
9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)
11.05.2018