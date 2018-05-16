Михаил Бабич и Николай Патрушев посетили авиабазу ВВС России

Поделиться новостью:

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и полномочный представитель Президента в ПФО Михаил Бабич осмотрели единственное в России место дислокации стратегических бомбардировщиков.Речь об авиабазе дальней авиации в Саратовской области. Сегодня этот аэродром уникален тем, что только здесь располагаются - стратегические бомбардировщики Ту-160 и ракетоносцы Ту-95МС. Экипажи этих самолетов принимали участие в военной операции России в Сирии. Авиабаза входит в число самых крупных из всех работающих и находится в постоянной боевой готовности.