На реке Вятке в черте Кирова продолжается спад половодья.

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По информации ЕДДС г. Кирова, за прошедшие сутки вода в Вятке убыла на 16 см.

По состоянию на 8.00 17 мая уровень воды составил +439 см от нулевого поста.

Несмотря на спад половодья, спасательные службы продолжат дежурство в зонах подтопления до тех пор, пока уровень воды не понизится до +350.

По прогнозам Кировского ЦГМС, это может произойти до 20 мая.

Отметим, за 10-летнюю историю наблюдений самый высокий уровень воды 17 мая был зафиксирован в 1998 году: +542 см.

Самый низкий уровень на эту дату - ниже 150 см - наблюдался в 2011 году.