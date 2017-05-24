На реке Вятке в черте Кирова продолжается спад половодья.
По информации ЕДДС г. Кирова, за прошедшие сутки вода в Вятке убыла на 16 см.
По состоянию на 8.00 17 мая уровень воды составил +439 см от нулевого поста.
Несмотря на спад половодья, спасательные службы продолжат дежурство в зонах подтопления до тех пор, пока уровень воды не понизится до +350.
По прогнозам Кировского ЦГМС, это может произойти до 20 мая.
Отметим, за 10-летнюю историю наблюдений самый высокий уровень воды 17 мая был зафиксирован в 1998 году: +542 см.
Самый низкий уровень на эту дату - ниже 150 см - наблюдался в 2011 году.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.